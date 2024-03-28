Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Игорь Крутой: Конкурс «Новая волна» пройдет в Сочи с 22 по 27 августа

Композитор Крутой обозначил точные даты проведения «Новой волны».

Источник: Комсомольская правда

Композитор, организатор и по совместительству председатель «Новой волны» Игорь Крутой обозначил даты ее проведения. Так, двадцатый по счету конкурс пройдет в Сочи с 22 по 27 августа 2024 года.

«Приоткрою сюрпризы, коими славится “Новая волна” — это Юбилеи (50-летие Андрюши Губина, 30-летие “Иванушек”, 55-летие Стасика Михайлова и еще один Юбилей, который готовлю я сам — и для вас, и для себя)», — поделился композитор в своем телеграм-канале.

Крутой вместе с командой приехал в сочинскую Красную Поляну, чтобы выбрать место для проведения «Новой волны». Игорь также отметил, что хочет подышать свежим воздухом «этого прелестного курорта» и загадать в горах, чтобы все его планы осуществились.

музыка