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Синоптики предупредили казахстанцев о сильных дождях

Синоптики предупредили казахстанцев о сильных дождях, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Сейчас в Ричмонде: +9° 5 м/с 87% 757 мм рт. ст. +9°
Источник: Reuters

Метеорологи представили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 29 марта. Согласно прогнозу, погоду большей части Казахстана будет определять обширный циклон с центром над Актобе и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, в связи с чем по Казахстану прогнозируется неустойчивый характер погоды, осадки (преимущественно дождь), в северных областях сильные осадки, на юго-востоке страны — сильный дождь.

«По РК ожидаются туман, на юге, юго-востоке — гроза, на юге — град, на северо-западе — низовая метель, на западе, северо-западе, севере — гололед», — говорится в сообщении.