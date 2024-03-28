Синоптики предупредили казахстанцев о сильных дождях

Метеорологи представили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 29 марта. Согласно прогнозу, погоду большей части Казахстана будет определять обширный циклон с центром над Актобе и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, в связи с чем по Казахстану прогнозируется неустойчивый характер погоды, осадки (преимущественно дождь), в северных областях сильные осадки, на юго-востоке страны — сильный дождь.
«По РК ожидаются туман, на юге, юго-востоке — гроза, на юге — град, на северо-западе — низовая метель, на западе, северо-западе, севере — гололед», — говорится в сообщении.