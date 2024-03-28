Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Певица Слава призвала простить актера Никиту Кологривого после пьяного дебоша

Певица Слава призвала всех простить новосибирского актера Никиту Кологривого.

Источник: РИА "Новости"

«Просто хочу посочувствовать, потому что сама была в этой шкуре. Но не из-за звездной болезни», — рассказывает певица.

Слава призналась, что ей стыдно за то, что в Интернете остались неприятные видеофрагменты с ее участием. При этом певица отметила, что не будет отказываться от слов, которые она произнесла будучи в алкогольном состоянии.

Напомним, что популярный актер Никита Кологривый устроил дебош в баре Новосибирска. Артист пытался покусать официантку, а также устроил драку с персоналом заведения.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что телеведущий Отар Кушанашвили назвал новосибирского актера Кологривого дураком.

скандалы