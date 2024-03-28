Певица Слава призвала простить актера Никиту Кологривого после пьяного дебоша

«Просто хочу посочувствовать, потому что сама была в этой шкуре. Но не из-за звездной болезни», — рассказывает певица.
Слава призналась, что ей стыдно за то, что в Интернете остались неприятные видеофрагменты с ее участием. При этом певица отметила, что не будет отказываться от слов, которые она произнесла будучи в алкогольном состоянии.
Напомним, что популярный актер Никита Кологривый устроил дебош в баре Новосибирска. Артист пытался покусать официантку, а также устроил драку с персоналом заведения.
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что телеведущий Отар Кушанашвили назвал новосибирского актера Кологривого дураком.