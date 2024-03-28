«Дьявольская» комета летит к Земле: Опасно ли это для землян

Комета Понса-Брукса — периодическая комета из семейства Галлея, которая вращается вокруг Солнца. Последний раз жители Земли могли наблюдать небесное тело в 1954 году, тогда его появление стало «настоящей сенсацией».
Диаметр Понса-Брукса достигает 17 км. Для сравнения, диаметр астероида, который, как считают ученые, уничтожил динозавров на Земле, составлял около 10 км. Особенность Понса-Брукса заключается в том, что на ледяной поверхности кометы периодически происходят извержения в виде огромных струй, напоминающих рога. Именно поэтому специалисты называют небесное тело «дьявольской» кометой.
По словам ученых, комета будет видна во время солнечного затмения, которое ожидается 8 апреля 2024 года. При этом максимальное сближение с Землей, по расчетам астрономов, придется на конец апреля — начало июня. Специалисты предупредили, что никакой опасности для землян Понса-Брукса не несет.
Комета Понса-Брукса была открыта в Марсельской обсерватории в июле 1812 года французским астрономом Жаном-Луи Понсом. В 1883 году ее «переоткрыл» американский исследователь космоса Уильям Брукс, случайно обнаружив комету на небосклоне.
Источник: rupor.md.