«Дьявольская» комета летит к Земле: Опасно ли это для землян

По словам ученых, комета будет видна во время солнечного затмения, которое ожидается 8 апреля 2024 года. При этом максимальное сближение с Землей, по расчетам астрономов, придется на конец апреля — начало июня. Специалисты предупредили, что никакой опасности для землян Понса-Брукса не несет.