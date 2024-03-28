Общегородской субботник в Екатеринбурге планируют провести 27 апреля

Месячник чистоты в Екатеринбурге начнется с 1 апреля. Коммунальщики будут убирать мусор, снег и грязь с улиц. В этот период также будут мыть знаки, красить ограждения и ремонтировать светофоры. Алексей Бубнов также рассказал, что сообщать о больших лужах на улицах города нужно в районные администрации. По его словам, только треть улиц уральской столицы оборудована ливневыми канализациями.