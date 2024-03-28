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Общегородской субботник в Екатеринбурге планируют провести 27 апреля

В Екатеринбурге общегородской субботник планируют провести 27 апреля. Однако, как рассказал во время брифинга замглавы города Алексей Бубнов, дата может измениться в связи с погодными условиями.

Источник: Коммерсантъ

«Мы приветствуем любую помощь в уборке города. Труд облагораживает человека. Не вижу ничего плохого, чтобы взять на субботник детей. Когда человек убирает сам, потом у него рука не поднимется что-то сломать или испортить. Это такой воспитательный эффект», — отметил господин Бубнов.

Месячник чистоты в Екатеринбурге начнется с 1 апреля. Коммунальщики будут убирать мусор, снег и грязь с улиц. В этот период также будут мыть знаки, красить ограждения и ремонтировать светофоры. Алексей Бубнов также рассказал, что сообщать о больших лужах на улицах города нужно в районные администрации. По его словам, только треть улиц уральской столицы оборудована ливневыми канализациями.

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