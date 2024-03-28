Станет рабочей лошадкой для Севера: в Самаре построят первое арктическое грузопассажирское судно PV27

Первый в своем роде.
В Самаре построят первое арктическое судно, которое будет работать на Белом море. Закладка грузопассажирского судна проекта PV27 состоялась в четверг, 28 марта 2024 года, на заводе «Нефтефлот».
— Это будет настоящая рабочая лошадка для Севера, — рассказал консультант ООО «Северный альянс» Сергей Киселев. — После того, как Мурманское пароходство перестало существовать, на Белом море ощущается сильнейшая нехватка судов.
Врио заместителя министра транспорта Самарской области Олег Волков на церемонии закладки киля судна особо подчеркнул, что паром строится по уникальной технологии, разработанной в России из отечественных материалов и комплектующих.
— В условиях активного освоения Россией арктической зоны и реализации стратегического плана развития Северного морского пути строительство флота подобного класса относится к одной из приоритетных задач судостроительной отрасли, — отметил Олег Волков.
Самарские специалисты будут заниматься постройкой судна по проекту Морского инженерного бюро-СПб. Им предстоит освоить новые для себя технологии работы, ведь прежде в регионе никогда не строили корабли для эксплуатации в экстремальных условиях Севера. Больше того, проект PV27 — совсем новый, самарский паром станет первым в мире, построенным по нему. Общая цена контракта составит 5,99 млрд рублей.
Самарским судостроителям доверили один из самых сложных и масштабных проектов для Русского Севера Елена ШИШКИНА Мощный и вместительный паром.
Спуск парома на воду запланирован на 2026 год. Судно будет оборудовано двухтопливной энергетической установкой, мощность главных двигателей 2×1755 кВт, скорость хода — не менее 14 узлов.
Перевозить паром сможет пассажиров, их автомобили и грузы, в том числе в контейнерах. Погрузка и выгрузка будет проводиться с помощью механизмов, находящихся на судне, даже на не оборудованный кранами причал.
Судно имеет ледовый класс Arc4, его эксплуатация планируется в арктической зоне с возможностью совершения международных рейсов. Со своими характеристиками паром сможет ходить по любым водам Мирового океана без ограничений.
Пойдет своим ходом
В Самаре впервые строят судно чисто морского класса. Но благодаря тому, что самарские судостроители работают в партнерстве с АО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод» стало возможным разбить проект на две части.
В Самаре будут проведены основные работы по строительству корабля. Затем он своим ходом дойдет до Онежского озера, где уже на партнерском предприятии произойдет достройка и пуско-наладочные работы. Если бы работы были целиком выполнены в Самаре, тяжелый паром бы не смог пройти по рекам и каналам до Белого моря.