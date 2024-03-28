Станет рабочей лошадкой для Севера: в Самаре построят первое арктическое грузопассажирское судно PV27

В Самаре будут проведены основные работы по строительству корабля. Затем он своим ходом дойдет до Онежского озера, где уже на партнерском предприятии произойдет достройка и пуско-наладочные работы. Если бы работы были целиком выполнены в Самаре, тяжелый паром бы не смог пройти по рекам и каналам до Белого моря.