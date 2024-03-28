В Ростовской области с 1 апреля до 31 мая запретят передвижение лодок с моторами

Ограничения связаны с антибраконьерной операцией «Путина-2024». Об этом сообщили на сайте донского правительства.
Антибраконьерская операция будет длиться до 31 мая. На это время запретят передвижение лодок с моторами по водоемам в регионе. Целью является предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие преступлений в сфере оборота водных биоресурсов, установление совершающих их лиц, а также проведение природоохранных мероприятий в регионе в период весеннего нереста и миграции рыбы.
По итогам операции «Путина-2023» в регионе возбудили почти 380 уголовных дел и выявили около 450 административных правонарушений. Наложено штрафов по административным правонарушениям более чем на 423 тысяч рублей. Также было изъято 42,6 тонн водных биоресурсов, почти 13 тысяч орудий лова, 310 сетей общей длиной почти 16 километров. Ущерб водным биоресурсам региона составил 25,8 миллионов рублей.