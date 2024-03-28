В Ростовской области с 1 апреля до 31 мая запретят передвижение лодок с моторами

По итогам операции «Путина-2023» в регионе возбудили почти 380 уголовных дел и выявили около 450 административных правонарушений. Наложено штрафов по административным правонарушениям более чем на 423 тысяч рублей. Также было изъято 42,6 тонн водных биоресурсов, почти 13 тысяч орудий лова, 310 сетей общей длиной почти 16 километров. Ущерб водным биоресурсам региона составил 25,8 миллионов рублей.