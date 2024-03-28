Волгоградцам пообещали тепло до +13 градусов на выходных

Ветреную погоду в регионе сменит переменная облачность при +8…+13 градусах. 29 марта в Волгоградской области осадков не будет, днем может пойти небольшой дождь. Ветер подует с юга и юго-востока со скоростью 6−11 метров в секунду. В ночное время температура воздуха составит −2…+3 градуса, днем местами потеплеет до +18 градусов.
Синоптики прогнозируют небольшие, порой умеренные дожди в субботу, 30 марта, а в воскресенье обойдется без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +4…+9 градусов, днем — до +13 градусов.
В областной столице к субботе ночная температура воздуха окончательно перейдет в положительные значения. 30 и 31 марта волгоградцев ждет облачная погода при +12…+13 градусах.