В лесах Калининградской области объявлен месячник тишины

Как рассказали в пресс-службе национального парка «Куршская коса», в апреле обычно приносят потомство кабаны. Чаще всего самки рожают от четырёх до шести полосатых поросят. У самого крупного обитателя косы — лося — в период с апреля по июнь рождается один-два лосёнка. У европейской косули массовое рождение телят (от одного до трёх) происходит в мае. Пятнистые оленята появятся только в июне. У барсука два-три детёныша появляются в апреле. В апреле рождаются и щенки лисицы. На свет появляются от четырёх до шести слепых и глухих лисят, которые прозревают через 15 дней. Самки енотовидных собак рожают в середине мая до шести слепых и глухих щенков. У бобров детёныши рождаются в апреле-мае, обычно два-три бобрёнка.