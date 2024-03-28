Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге умер 40-летний конькобежец Максим Босенко

В Петербурге скончался мастера спорта России по конькобежному спорту, призёр чемпионатов страны Максим Босенко. Об этом сообщил Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.

Спортсмен входил в сборную России и Петербурга, занимал призовые места. В январе ему исполнилось только 40 лет. Причина смерти не уточняется.

Похороны Максима Босенко состоятся 29 марта на Северном кладбище в 14:20, уточнили в Комитете.