В отпуск едем в Крым: билеты на поезда раскупают, автотуристов ждет новая трасса

Билеты на поезд в летний Крым уже в продаже. В этом году планировать поездку можно уже за 90 дней до начала отпуска, и туристы подсчитывают бюджеты — купе на начало июня для семьи с ребенком из Москвы обойдется в 27 тысяч рублей, из Санкт-Петербурга — 42 тысячи рублей.
САМОЛЕТЫ НЕ ЛЕТАЮТ, ПОЕЗДОВ НЕ ХВАТАЕТ.
Но и при такой стоимости на нужную дату билет можно не найти. Как и в прошлом году, по Крымскому мосту летом будут курсировать 22 пары поездов, перевозящие 900 вагонов. Но всех туристов поездом не перевезешь, ведь количество гостей, которые приезжают по железной дороге, существенно увеличилось.
— Сейчас поставлена задача по сокращению времени движения поездов в направлении Крымского полуострова. Этой работой занимаемся, — заверил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко. — У нас постоянный диалог с перевозчиком поездами дальнего следования ООО «Гранд Сервис Экспресс». Сейчас данным предприятием уже по лизингу приобретаются двухэтажные вагоны. То есть работу по дальнейшему увеличению емкости поездов он также ведет.
В ближайшие три года перевозчик планирует приобрести 300 новых вагонов для увеличения пассажиропотока, из которых первые 130 ждет уже в этом году. Также поезд до ближайшего аэропорта «Сочи» в Адлере ходит ежедневно, чтобы была альтернатива более короткого, но и более дорого пути в Крым. Аэропорт «Симферополь» вот уже третий год закрыт для гражданских самолетов.
РЕМОНТ «КУРОРТНОЙ».
К лету приведут в порядок автостанцию «Курортная» на железнодорожном вокзале Симферополя. Здесь путешественники пересаживаются с поездов на рейсовые автобусы и мчат дальше к морю.
— Мы провели сейчас весенний осмотр этого объекта, наметили большой план по его приведению в порядок, — рассказал директор ГУП РК «Крымавтотранс» Вячеслав Мартынов. — Этот объект — как двери в Крым, и многие пассажиры именно через него попадают уже в заветные Ялту, Алушту, Евпаторию, Феодосию, Судак, к местам, где есть море. Мы там видоизменим маршруты, как пассажиры попадают на перрон. И я думаю, что для многих крымчан и, конечно, для гостей нашего полуострова особенно будет множество приятных сюрпризов, и все-таки они увидят автостанцию «Курортная» в несколько ином виде, чем она есть сегодня.
«Крымавтотранс» заведует 57 автостанциями, пунктами и автокассами. К лету приморские станции освежат и благоустроят, поскольку часть из них в зимний период закрыты. Купить билет онлайн заранее можно, но не на сайте «Крымавтотранса», а через агентов. Однако большинство пассажиров предпочитают приобретать билеты в кассах.
— Ни для кого не секрет, что мы ждем большое количество гостей, и те, кто приезжают на поездах, все равно попадают в наши руки, — считает Мартынов. — Мы планируем в течение весны привести наши объекты в надлежащее состояние, чтобы летом можно было провести какое-то время в ожидании автобуса, выпить чашечку кофе, отдохнуть в уютном зале и воспользоваться инфраструктурой в максимальном объеме.
ТАКСИ КАК ПОВЕЗЕТ.
Сложнее всего избавиться на железнодорожном вокзале Симферополя от зазывал и навязчивых таксистов. Побороть эту «мафию» может только массовый переход на агрегаторы служб такси, где стоимость поездки, автомобиль и даже фото водителя высвечиваются сразу после заказа. Популярных такси в Крыму нет, и пока пассажир в растерянности думает, как ему быть, его уже обхаживают нелегалы.
— На это жалуются огромное количество людей, что высокая стоимость и не совсем качественные услуги оказывают те компании такси, которые есть в регионе, — говорит председатель Общероссийского объединения пассажиров, член Общественного совета при Минтрансе РФ Илья Зотов. — Конечно, определенные надежды жители связывали с принятием закона о такси и повышением легализации отрасли. Тем не менее вопросы по-прежнему остаются, есть куда развиваться.
Федеральный закон о регулировании таксомоторных перевозок и работе агрегаторов начал действовать с осени прошлого года. Практически одновременно цены на поездки взлетели вверх, и если прошлым летом путь из Симферополя в Ялту стоил 2,5 тысячи рублей, то в этом году расценки начинаются от 3 тысяч. И при этом нет никакой гарантии, что заказанное заранее такси вовремя, или вообще приедет.
ДОРОГИ СТРОЯТ, ДОРОГИ СТОЯТ.
Для автотуристов хорошая новость — к лету обещают закончить строительство автодороги Симферополь-Евпатория-Мирный в обход озера Сасык-Сиваш и узкого транспортного «горлышка» на участке от Евпатории до выезда из города Саки. Дорожники спешат к курортному сезону открыть там рабочее движение, а в целом объект сдадут в эксплуатацию до конца года. Из неприятного — в районе Ангарского перевала идет строительство двух транспортных артерий, дороги Донское — Перевальное и новой объездной Алушты. Это ограничивает проезд во время передвижения строительной техники и меняет схему движения на отдельных участках, требуя от водителей внимательности. Но когда обе трассы будут сданы, путь на Южный берег Крыма с трассы «Таврида» сократится значительно. И произойдет это по планам уже к курортному сезону −2025.
— Окончательно все вернутся к нормальной экономической жизни, когда все цели спецоперации будут достигнуты. Вернутся авиация, и вообще логистика вся выстроится соответственно другим образом. Поэтому помогаем, в ручном режиме оцениваем ситуацию, знаем, что СВО влияет на всю жизнь в Крыму, — уверен глава республики Сергей Аксенов.