В отпуск едем в Крым: билеты на поезда раскупают, автотуристов ждет новая трасса

— Мы провели сейчас весенний осмотр этого объекта, наметили большой план по его приведению в порядок, — рассказал директор ГУП РК «Крымавтотранс» Вячеслав Мартынов. — Этот объект — как двери в Крым, и многие пассажиры именно через него попадают уже в заветные Ялту, Алушту, Евпаторию, Феодосию, Судак, к местам, где есть море. Мы там видоизменим маршруты, как пассажиры попадают на перрон. И я думаю, что для многих крымчан и, конечно, для гостей нашего полуострова особенно будет множество приятных сюрпризов, и все-таки они увидят автостанцию «Курортная» в несколько ином виде, чем она есть сегодня.