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Петербуржцы начинают ездить на электросамокатах по новым правилам

В Петербурге официально стартовал сезон электросамокатов. На улицы поставят 48 тысяч единиц двухколесного транспорта. Это на четверть больше, чем в прошлом году. Передвигаться теперь нужно и по новым правилам.

Источник: МК.RU Санкт-Петербург

Например, введен запрет на стоянку и езду самокатов в парке 300-летия Петербурга и на территории Петергофа.

Заместитель председателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга Дмитрий Ваньчков на совещании с бизнесменами рассказал, что начало действовать ограничение максимальной скорости до 20 километров в час.

«Плюс — запрет стоянки, остановки самокатов близ входов в станции метрополитена», — отметил он.

Кроме того, становиться на транспорт нельзя теперь вдвоем. Систему контроля начнут тестировать в мае. Всех нарушителей будут заносить в специальную базу, в результате чего они не смогут потом арендовать электросамокат.

В настоящее время пользователям нельзя оставлять транспорт возле остановок общественного транспорта, пешеходных переходов и на узких тротуарах.