Петербуржцы начинают ездить на электросамокатах по новым правилам

Например, введен запрет на стоянку и езду самокатов в парке 300-летия Петербурга и на территории Петергофа.
Заместитель председателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга Дмитрий Ваньчков на совещании с бизнесменами рассказал, что начало действовать ограничение максимальной скорости до 20 километров в час.
«Плюс — запрет стоянки, остановки самокатов близ входов в станции метрополитена», — отметил он.
Кроме того, становиться на транспорт нельзя теперь вдвоем. Систему контроля начнут тестировать в мае. Всех нарушителей будут заносить в специальную базу, в результате чего они не смогут потом арендовать электросамокат.
В настоящее время пользователям нельзя оставлять транспорт возле остановок общественного транспорта, пешеходных переходов и на узких тротуарах.