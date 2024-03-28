В Москве появилась площадь Строителей БАМа

БАМ — одна из крупнейших железнодорожных магистралей в мире, общей протяжённостью от Тайшета до Советской Гавани 4287 километров. Она пересекает три часовых пояса и шесть субъектов РФ. В её строительстве принимали участие более 2 миллионов человек.