В Москве появилась площадь Строителей БАМа

«В преддверии 50-летия Байкало-Амурской магистрали увековечили трудовые подвиги бамовцев. Территория, расположенная вдоль южной части Казанского вокзала, получила название площадь Строителей БАМ», — говорится в сообщении РЖД в четверг.
Компания уточняет, что соответствующее постановление подписано правительством Москвы в феврале 2024 года.
БАМ — одна из крупнейших железнодорожных магистралей в мире, общей протяжённостью от Тайшета до Советской Гавани 4287 километров. Она пересекает три часовых пояса и шесть субъектов РФ. В её строительстве принимали участие более 2 миллионов человек.
РЖД в настоящее время ведут масштабную реконструкцию БАМа для увеличения провозных способностей магистрали, освоения новых территорий и укрепления связанности страны.
«Казанский вокзал в Москве всегда играл и продолжает играть ключевую роль в обеспечении транспортных связей с регионами России. В числе поездов, отправляющихся/прибывающих на Казанский вокзал, есть и те, что связывают столицу России с важнейшими опорными городами БАМа — Тындой и Северобайкальском», — пишут РЖД.