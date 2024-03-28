В Москве появится веломаршрут «Зеленое кольцо» в 2024 году

«Что касается веломаршрута “Зеленое кольцо”, мы планируем в этом году его полностью реализовать. Напомню, что его протяженность составляет 120 км — это сопоставимо с протяженностью МКАД. Это разметка, это знаки, указатели, это навигационные стелы для информирования велосипедистов о том, как правильно двигаться по этому маршруту. И это не только траектория веломаршрута в парках, что немаловажно, это траектория веломаршрутов на УДС (улично-дорожной сети — прим. ТАСС). Мы старались при проектировании и реализации маршрута минимизировать так называемые стресс-зоны. Это те зоны, где веломаршрут пересекается с какими-то крупными автомагистралями, с железнодорожной инфраструктурой, с подземными переходами, потому что мы понимаем, что веломаршрут должен быть максимально беспрепятственным», — сказал Колгаев.
Он уточнил, что в 2023 году пользователям средств индивидуальной мобильности было доступно порядка 512 км велополос и велодорожек. При этом в 2020 году в столице длина велополос и велодорожек составляла 333 км, из них 220 км — на территории парков. «Парки уже нанесли практически всю возможную велоинфраструктуру, сейчас идет активное развитие велоинфраструктуры на улично-дорожной сети. Соответственно, в этом году, в 2024 году, мы планируем реализовать порядка 90 км велоинфраструктуры, из них порядка 40 км в составе маршрута “Зеленое кольцо” и порядка 40 км в рамках развития улично-дорожной сети, в рамках программы благоустройства “От дома до дома”, в рамках программы развития велополос», — добавил Колгаев.
Спикер резюмировал, что к концу года общая протяженность велополос в Москве превысит 600 км. Кроме того, число парковок для велосипедов и самокатов возрастет с 14 тыс. до 22 тыс., их организуют ЦОДД и операторов сервисов аренды.
«У нас есть план, определенная программа по нанесению легкой разметки на широких тротуарах. Просто чтобы визуально подсказать людям, что здесь, например, вело-[транспорт] и СИМ, а здесь — пешеходы. В работе, надеюсь, в этом году первые результаты сможем представить», — анонсировал Колгаев.
Он уточнил, что речь идет о нанесении «логотипов» с велосипедами или самокатами. «Люди уже интуитивно смогут понимать, [где передвигаются пешеходы, а где ездят на средствах индивидуальной мобильности]», — заключил представитель ЦОДД.