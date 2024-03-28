В Москве появится веломаршрут «Зеленое кольцо» в 2024 году

«Что касается веломаршрута “Зеленое кольцо”, мы планируем в этом году его полностью реализовать. Напомню, что его протяженность составляет 120 км — это сопоставимо с протяженностью МКАД. Это разметка, это знаки, указатели, это навигационные стелы для информирования велосипедистов о том, как правильно двигаться по этому маршруту. И это не только траектория веломаршрута в парках, что немаловажно, это траектория веломаршрутов на УДС (улично-дорожной сети — прим. ТАСС). Мы старались при проектировании и реализации маршрута минимизировать так называемые стресс-зоны. Это те зоны, где веломаршрут пересекается с какими-то крупными автомагистралями, с железнодорожной инфраструктурой, с подземными переходами, потому что мы понимаем, что веломаршрут должен быть максимально беспрепятственным», — сказал Колгаев.