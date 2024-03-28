Первые безвизовые туристы из Ирана посетили Петербург

Механизм группового безвизового туристского обмена с Ираном был запущен 1 августа 2023 года. Организованные группы до 50 человек могут посещать Россию до 15 суток. Иранские гости выбрали поездку в Петербург на время двухнедельных выходных в честь празднования Навруза. Они хотят, чтобы их отдых был активным и включал различные виды досуга, от посещения музеев до шопинга.