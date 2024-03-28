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На Молдову надвигается шквалистый ветер: Держитесь подальше от деревьев и зданий, насколько это возможно

Предупреждение будет действовать 29 марта с 08:00 до 18:00.

Сейчас в Ричмонде: +9° 5 м/с 87% 757 мм рт. ст. +9°

«Жёлтый» код объявлен в Молдове в связи с ветром.

Предупреждение будет действовать 29 марта с 08:00 до 18:00.

Завтра ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 15−20 м/с, сообщили в метеослужбе.

Источник: t.me/aifmd.