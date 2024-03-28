На Молдову надвигается шквалистый ветер: Держитесь подальше от деревьев и зданий, насколько это возможно

«Жёлтый» код объявлен в Молдове в связи с ветром.
Предупреждение будет действовать 29 марта с 08:00 до 18:00.
Завтра ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 15−20 м/с, сообщили в метеослужбе.
Источник: t.me/aifmd.
Предупреждение будет действовать 29 марта с 08:00 до 18:00.
«Жёлтый» код объявлен в Молдове в связи с ветром.
Предупреждение будет действовать 29 марта с 08:00 до 18:00.
Завтра ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 15−20 м/с, сообщили в метеослужбе.
Источник: t.me/aifmd.