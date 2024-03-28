Возле торговых центров в Ростове дежурит вооруженная охрана

Напомним, трагедия произошла 22 марта в подмосковном городе Красногорске. Несколько неизвестных мужчин в камуфляжной одежде зашли в концертный зал. Они начали в упор расстреливали невинных людей. Террористы также принесли с собой горючие смеси и устроили масштабный пожар, который в итоге распространился на 13 тысяч квадратных метров. В опубликованном МЧС списке погибших при теракте числятся 143 человека.