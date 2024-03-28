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Возле торговых центров в Ростове дежурит вооруженная охрана

У торговых центров Ростова дежурит вооруженная охрана.

Источник: МК.RU Ростов-на-Дону

Об этом рассказали горожане в соцсетях 28 марта.

По словам ростовчан, охрану с оружием заметили возле ТРК «Горизонт» и ТЦ «Астор». Там также дежурит полицейская машина. Охрану также усилили у здания следственного комитета, которое находится на улице Береговой, 13.

Напомним, трагедия произошла 22 марта в подмосковном городе Красногорске. Несколько неизвестных мужчин в камуфляжной одежде зашли в концертный зал. Они начали в упор расстреливали невинных людей. Террористы также принесли с собой горючие смеси и устроили масштабный пожар, который в итоге распространился на 13 тысяч квадратных метров. В опубликованном МЧС списке погибших при теракте числятся 143 человека.

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