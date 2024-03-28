Стихия не отпускает: синоптики предупредили самарцев об очередном потопе в апреле

Напомним, недавние ливни 26 и 27 марта уже стали причиной серьезных затоплений, которые нанесли немало хлопот жителям региона и коммунальным службам. Ливневки в городах не справлялись, воду приходилось откачивать, а машины буквально тонули на улицах.