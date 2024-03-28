Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стихия не отпускает: синоптики предупредили самарцев об очередном потопе в апреле

В Самаре ожидается погодный катаклизм из-за резкого потепления и таяния снега.

Сейчас в Ричмонде: +9° 6 м/с 93% 758 мм рт. ст. +10°
Источник: Комсомольская правда

В Самаре ожидается резкое повышение температуры к 31 марта — 1 апреля. Так, согласно прогнозу центра «Фобос», воздух в областной столице к концу рабочей недели может прогреться до +10…+12 градусов.

Однако из-за резкого изменения температур и обильных снегопадов этой зимой велика вероятность повторных сильных потопов в регионе. Специалисты предупредили самарцев, что талые воды обещают вновь могут испытать на прочность.

Напомним, недавние ливни 26 и 27 марта уже стали причиной серьезных затоплений, которые нанесли немало хлопот жителям региона и коммунальным службам. Ливневки в городах не справлялись, воду приходилось откачивать, а машины буквально тонули на улицах.