Стихия не отпускает: синоптики предупредили самарцев об очередном потопе в апреле

В Самаре ожидается резкое повышение температуры к 31 марта — 1 апреля. Так, согласно прогнозу центра «Фобос», воздух в областной столице к концу рабочей недели может прогреться до +10…+12 градусов.
Однако из-за резкого изменения температур и обильных снегопадов этой зимой велика вероятность повторных сильных потопов в регионе. Специалисты предупредили самарцев, что талые воды обещают вновь могут испытать на прочность.
Напомним, недавние ливни 26 и 27 марта уже стали причиной серьезных затоплений, которые нанесли немало хлопот жителям региона и коммунальным службам. Ливневки в городах не справлялись, воду приходилось откачивать, а машины буквально тонули на улицах.