Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Кубани смогут увидеть редкую комету Понса-Брукса до конца марта

Понса-Брукса пролетает над Землей раз в 71 год.

Сейчас в Ричмонде: +9° 6 м/с 93% 758 мм рт. ст. +10°
Источник: Комсомольская правда

Жители Кубани смогут увидеть редкую комету Понса-Брукса до конца марта. Она приблизится к Земле впервые за 71 год.

«Для того, чтобы увидеть комету, нужно отыскать на небе туманность Андромеды. Они находятся в одной части, на западе. К сожалению, недавно прошло полнолуние, поэтому сделать это будет сложнее», — сообщил заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ, руководитель Центра астрономии и космонавтики РГО Александр Иванов.

Уточняется, что увидеть комету в Краснодарском крае можно будет до 31 марта.