Жители Кубани смогут увидеть редкую комету Понса-Брукса до конца марта

«Для того, чтобы увидеть комету, нужно отыскать на небе туманность Андромеды. Они находятся в одной части, на западе. К сожалению, недавно прошло полнолуние, поэтому сделать это будет сложнее», — сообщил заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ, руководитель Центра астрономии и космонавтики РГО Александр Иванов.