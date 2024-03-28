Жители Кубани смогут увидеть редкую комету Понса-Брукса до конца марта. Она приблизится к Земле впервые за 71 год.
«Для того, чтобы увидеть комету, нужно отыскать на небе туманность Андромеды. Они находятся в одной части, на западе. К сожалению, недавно прошло полнолуние, поэтому сделать это будет сложнее», — сообщил заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ, руководитель Центра астрономии и космонавтики РГО Александр Иванов.
Уточняется, что увидеть комету в Краснодарском крае можно будет до 31 марта.