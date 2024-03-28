Остров-град Свияжск ожидает в этом году прибытия двух миллионов туристов

«Это была воистину историческая и народная Масленица! Нас как организаторов конкурса костюмов и масленичных масок очень порадовало количество участников, на каждом шагу встречались целые компании ряженых в потрясающих костюмах. Была настоящая атмосфера карнавала. Как известно, Венецианский карнавал также проводится накануне католического поста. Традиция ряженья была и на Руси, просто она немного подзабыта. Хочется отметить, что мы не ожидали такого наплыва туристов, это рекордное количество гостей на Масленицу в Свияжске», — отметила Юлия Нуреева.