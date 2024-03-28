Казанцы могут подарить Нацмузею РТ исторические реликвии

В Казани
Сотрудники учреждения примут этнографические предметы, архивные документы, старинные фотографии, редкие нумизматические материалы, изобразительные произведения и предметы быта минувших лет. Чтобы документально оформить передачу, дарителю необходимо иметь при себе паспорт гражданина РФ.
Желающие принять участие в акции могут посетить Нацмузей РТ и его филиалы с 10:00 до 17:00, сообщает пресс-служба учреждения.
Мероприятие проводится ежегодно в первых числах апреля. Акция направлена на пополнение музейных коллекций. При этом культурное учреждение принимает предметы в дар в течение всего года.