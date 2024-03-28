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Казанцы могут подарить Нацмузею РТ исторические реликвии

Сотрудники учреждения примут архивные документы, фотографии, предметы быта и др.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани 3—4 апреля пройдет акция «Дни дарений» от Национально музея Татарстана. В эти дни жители могут стать благотворителями и помочь сохранить культурное наследие, подарив музею исторические или семейные реликвии.

Сотрудники учреждения примут этнографические предметы, архивные документы, старинные фотографии, редкие нумизматические материалы, изобразительные произведения и предметы быта минувших лет. Чтобы документально оформить передачу, дарителю необходимо иметь при себе паспорт гражданина РФ.

Желающие принять участие в акции могут посетить Нацмузей РТ и его филиалы с 10:00 до 17:00, сообщает пресс-служба учреждения.

Мероприятие проводится ежегодно в первых числах апреля. Акция направлена на пополнение музейных коллекций. При этом культурное учреждение принимает предметы в дар в течение всего года.

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