В Белгидромете рассказали, как за последнее десятилетие изменился климат в Беларуси

«Так, прошедший год занял 3-е место в ранжированном ряду наблюдений от самого теплого к самому холодному за последние 140 лет. Исключительно теплым с наибольшей положительной аномалией стал сентябрь. Такой теплый сентябрь отмечен впервые и занял 1-е место в ранжированном ряду наблюдений от самого теплого к самому холодному начиная с 1945 года. Средняя по Беларуси температура воздуха за первый осенний месяц 2023 года составила плюс 16,1 градуса, что выше климатической нормы на 3,4 градуса. Холодным был май с отрицательной аномалией температуры, распространившейся по всей территории Беларуси. В мае средняя по стране температура воздуха составила плюс 13 градусов, что на 0,4 градуса ниже климатической нормы», — отметила начальник отдела изучения изменений климата.