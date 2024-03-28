В Белгидромете рассказали, как за последнее десятилетие изменился климат в Беларуси

«Последнее десятилетие (2014−2023 годы), со средней температурой плюс 8,1 градуса, оказалось теплее любого из предыдущих. А средняя температура воздуха последних пяти лет (2019−2023 годы) составила плюс 8,3 градуса, что выше климатической нормы на 1,1 градуса. Особенно выделяются 2019, 2020 и 2023 годы, ставшие самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений (плюс 8,8, плюс 9,1 и плюс 8,7 градуса соответственно)», — подчеркнула Ольга Бакланова.
По ее словам, за последние три десятилетия наблюдается четко выраженная тенденция потепления, особенно в зимний период. Наибольшие положительные отклонения средней месячной температуры воздуха по сравнению с предшествующим периодом отмечаются в январе, феврале и марте (плюс 2,4−2,6 градуса), наименьшее отклонение средней многолетней температуры воздуха отмечено в мае и октябре (0,4−0,6 градуса). Положительные аномалии температуры в марте-апреле способствуют раннему сходу снежного покрова и переходу температуры через 0 градусов на две-три недели раньше обычного.
Говоря о климатических особенностях прошлого года, начальник отдела добавила, что средняя температура воздуха за 2023 год составила плюс 8,7 градуса — это выше климатической нормы на 1,5 градуса.
«Так, прошедший год занял 3-е место в ранжированном ряду наблюдений от самого теплого к самому холодному за последние 140 лет. Исключительно теплым с наибольшей положительной аномалией стал сентябрь. Такой теплый сентябрь отмечен впервые и занял 1-е место в ранжированном ряду наблюдений от самого теплого к самому холодному начиная с 1945 года. Средняя по Беларуси температура воздуха за первый осенний месяц 2023 года составила плюс 16,1 градуса, что выше климатической нормы на 3,4 градуса. Холодным был май с отрицательной аномалией температуры, распространившейся по всей территории Беларуси. В мае средняя по стране температура воздуха составила плюс 13 градусов, что на 0,4 градуса ниже климатической нормы», — отметила начальник отдела изучения изменений климата.
Она сообщила, что за 2023 год в среднем по стране выпало 724 мм осадков, или 113% нормы. В 7 из 12 месяцев года суммы осадков превышали норму. По отношению к норме самым влажным месяцем года стал ноябрь — выпало 86 мм осадков, или 187% климатической нормы. Ноябрь 2023 года занял 3-е место в ранжированном ряду наблюдений от самого влажного к самому сухому начиная с 1945 года.
«Самым сухим месяцем был май, за который в среднем по Беларуси выпало 12 мм осадков, что составило 19% климатической нормы. Май 2023 года стал самым засушливым начиная с 1945 года. Значительный дефицит осадков отмечался также в сентябре, за месяц в среднем по республике выпало 20,4 мм осадков, что составило 38% климатической нормы. Сентябрь 2023 года занял 3-е место в ранжированном ряду наблюдений от самого сухого к самому влажному начиная с 1945 года. Минимальная температура воздуха в 2023 году была зафиксирована 23 февраля на станции Езерище (минус 27,7 градуса). Температура воздуха плюс 34,5 градуса отмечена 6 августа на станции Лельчицы», — констатировала Ольга Бакланова.