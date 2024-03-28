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Главные новости к вечеру 28 марта

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

NYT: США утаили от РФ часть данных об угрозе теракта в «Крокусе»
Американские спецслужбы не передали российским коллегам всю имевшуюся у них информацию об угрозе теракта в «Крокус Сити Холле», боясь раскрыть свои источники.

Зеленский заявил, что ВСУ не смогут отразить наступление РФ
У украинских войск почти не осталось артиллерии.

Агаларов объяснил закрытые двери в «Крокусе» во время теракта
По словам сына владельца «Крокуса», закрытые двери в здании во время теракта вели в служебные помещения, эвакуационные выходы были открыты.

Журнал Economist рассказал о тройном шоке для экономики Европы
Журнал также перечислил давние препятствия на пути к экономическому росту, такие как быстрое старение населения, жесткая политика Центробанка и недостаточная рыночная интеграция.

Потери ушедших из России компаний превысили $107 млрд
Под потерями понимаются списания и упущенная выгода. Их объем вырос на треть с момента последней оценки в августе 2023 года.