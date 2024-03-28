Главные новости к вечеру 28 марта

NYT: США утаили от РФ часть данных об угрозе теракта в «Крокусе»

Американские спецслужбы не передали российским коллегам всю имевшуюся у них информацию об угрозе теракта в «Крокус Сити Холле», боясь раскрыть свои источники.



Зеленский заявил, что ВСУ не смогут отразить наступление РФ

У украинских войск почти не осталось артиллерии.



Агаларов объяснил закрытые двери в «Крокусе» во время теракта

По словам сына владельца «Крокуса», закрытые двери в здании во время теракта вели в служебные помещения, эвакуационные выходы были открыты.



Журнал Economist рассказал о тройном шоке для экономики Европы

Журнал также перечислил давние препятствия на пути к экономическому росту, такие как быстрое старение населения, жесткая политика Центробанка и недостаточная рыночная интеграция.



Потери ушедших из России компаний превысили $107 млрд

Под потерями понимаются списания и упущенная выгода. Их объем вырос на треть с момента последней оценки в августе 2023 года.