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Выпускные вечера в школах Беларуси пройдут 14 июня

Об этом сообщил на пресс-конференции министр образования Андрей Иванец.

Об этом сообщил на пресс-конференции министр образования Андрей Иванец.

«К этому времени уже будут известны итоги централизованного экзамена, вручены сертификаты. Соответственно будут подведены итоги по тем двум предметам, по которым итоговая оценка в аттестат идет в виде среднего арифметического между годовой оценкой и той, что была получена на ЦЭ», — сказал министр.

Ранее сообщалось, что последние звонки в учреждениях общего среднего образования пройдут 25 мая (это суббота). За день до этого в 9-х и 11-х классах закончатся занятия.

По данным Минобра, в этом году школы Беларуси выпустят около 55,4 тыс. одиннадцатиклассников.

образование