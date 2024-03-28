Выпускные вечера в школах Беларуси пройдут 14 июня

«К этому времени уже будут известны итоги централизованного экзамена, вручены сертификаты. Соответственно будут подведены итоги по тем двум предметам, по которым итоговая оценка в аттестат идет в виде среднего арифметического между годовой оценкой и той, что была получена на ЦЭ», — сказал министр.