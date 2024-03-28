Какие власти, такое и настроение: Только пятая часть молдаван считает себя счастливой — где живут самые несчастные наши граждане

Компания iData представила данные опроса, который измерил уровень счастья у жителей Молдовы. В опросе приняли участие 1 131 человек.
Самыми счастливыми оказались жители Кишинёва, Кагула, Вулканешт, Кантемира и Бельц.
Самые несчастные молдаване живут в Сороках, Оргееве, Дубоссарах, Унгенах, Ниспоренах, Тирасполе и Бендерах.
Самыми счастливыми назвали себя 18,3% граждан.
Скорее счастливыми, чем нет — 30,4% опрошенных.
Средний уровень счастья выбрали 35,4%.
Несчастными записали себя 5,5% граждан.
Самые счастливые жители Кишинева живут в Центре, на Ботанике и Чеканах, а самые несчастные — на Буюканах.