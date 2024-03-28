Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Какие власти, такое и настроение: Только пятая часть молдаван считает себя счастливой — где живут самые несчастные наши граждане

Очень счастливыми считают себя только 18% жителей Молдовы.

Компания iData представила данные опроса, который измерил уровень счастья у жителей Молдовы. В опросе приняли участие 1 131 человек.

Самыми счастливыми оказались жители Кишинёва, Кагула, Вулканешт, Кантемира и Бельц.

Самые несчастные молдаване живут в Сороках, Оргееве, Дубоссарах, Унгенах, Ниспоренах, Тирасполе и Бендерах.

Самыми счастливыми назвали себя 18,3% граждан.

Скорее счастливыми, чем нет — 30,4% опрошенных.

Средний уровень счастья выбрали 35,4%.

Несчастными записали себя 5,5% граждан.

Самые счастливые жители Кишинева живут в Центре, на Ботанике и Чеканах, а самые несчастные — на Буюканах.