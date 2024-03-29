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Проект «Пять морей» начнут строить в 2025 году в Петербурге

Глава Петербурга поучаствовал в совещании, посвященном строительству круглогодичных морских курортов.

Источник: Комсомольская правда

Президент России провел совещание по строительству федерального проекта «Пять морей». По нему в РФ появится десять круглогодичных морских курортов. Один из них начнут возводить в Петербурге уже в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

— Кластеры появятся на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях, а также на озере Байкал. Предварительно, они обеспечат порядка 140 миллионов внутренних поездок. Вложить в проект собираются триллион рублей, по большей части внебюджетных средств, — сообщили в городской администрации.

Кстати, «Пять морей» обеспечат работой более 61 тысячи человек. Значимая часть из них появится в петербургской «Марине», которая появится на территории бывшей строительной площадки «Горская».

Во время видеоконференции губернатор Беглов заверил президента, что благодаря проекту город станет первым по популярности у туристов.

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