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Пользователям в РФ разрешат ограничивать сообщения в Telegram из-за призывов к терактам

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что пользователи мессенджера из России, Украины и Белоруссии с 1 апреля смогут ограничивать круг тех, кто имеет право присылать им личные сообщения. Такая мера, как объяснил господин Дуров, введена в ответ на жалобы пользователей на сообщения от незнакомцев с призывами к терактам.

Источник: AP 2023

Как рассказал в своем русскоязычном Telegram-канале Павел Дуров, четыре дня назад русскоязычные пользователи мессенджера стали жаловаться на поступающие им сообщения с призывами к террористическим актам. Они отмечали, что сообщения поступали от незнакомцев.

«В течение часа после получения подобных жалоб мы применили ряд технических мер и организационных мер для того, чтобы предотвращать эту активность. В результате десятки тысяч попыток отправить такие сообщения были пресечены, а тысячи пользователей, участвующих в этом флешмобе, столкнулись с вечной блокировкой своих Telegram-аккаунтов», — написал господин Дуров.

В качестве меры ограничения распространения подобных сообщений пользователям Telegram из России, Украины и Белоруссии с начала следующей недели позволят ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения. «Мы также внедряем решения на основе искусственного интеллекта для еще более эффективной фильтрации подобного спама. Telegram — не место для спам-рассылок и призывов к насилию», — подчеркнул основатель мессенджера.

Милена Костерева.