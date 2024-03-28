Пользователям в РФ разрешат ограничивать сообщения в Telegram из-за призывов к терактам

Как рассказал в своем русскоязычном Telegram-канале Павел Дуров, четыре дня назад русскоязычные пользователи мессенджера стали жаловаться на поступающие им сообщения с призывами к террористическим актам. Они отмечали, что сообщения поступали от незнакомцев.
«В течение часа после получения подобных жалоб мы применили ряд технических мер и организационных мер для того, чтобы предотвращать эту активность. В результате десятки тысяч попыток отправить такие сообщения были пресечены, а тысячи пользователей, участвующих в этом флешмобе, столкнулись с вечной блокировкой своих Telegram-аккаунтов», — написал господин Дуров.
В качестве меры ограничения распространения подобных сообщений пользователям Telegram из России, Украины и Белоруссии с начала следующей недели позволят ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения. «Мы также внедряем решения на основе искусственного интеллекта для еще более эффективной фильтрации подобного спама. Telegram — не место для спам-рассылок и призывов к насилию», — подчеркнул основатель мессенджера.
Милена Костерева.