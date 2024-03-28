Пользователям в РФ разрешат ограничивать сообщения в Telegram из-за призывов к терактам

В качестве меры ограничения распространения подобных сообщений пользователям Telegram из России, Украины и Белоруссии с начала следующей недели позволят ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения. «Мы также внедряем решения на основе искусственного интеллекта для еще более эффективной фильтрации подобного спама. Telegram — не место для спам-рассылок и призывов к насилию», — подчеркнул основатель мессенджера.