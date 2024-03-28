Эксперты обсудили проект трассы через «Лосиный Остров»

А член общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков довольно подробно представил трассировку, вообще не затрагивающую заповедную территорию. Однако такая дорога предполагает строительство железнодорожного путепровода, «что потребует дополнительных затрат, но действительно решит транспортную проблему». Также господин Янков заявил, что вариант от городских чиновников содержит существенные недостатки: «Два поворота на 90 градусов могут снижать пропускную способность дороги в четыре раза. А если изменять их на плавные повороты, то это уже определенно будут новое строительство и рубки, а не реконструкция». Еще эксперт указал, что в плане нет развязки при съезде с «Холмогоров»: «Это позволит использовать ее только в направлении области, а выехать по этой дороге на федеральную трассу будет нельзя. Хотя такой запрос тоже есть».