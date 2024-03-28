Эксперты обсудили проект трассы через «Лосиный Остров»

Дискуссию о трассе планировали провести еще в начале февраля, но председатель комиссии по экологии и окружающей среде ОП РФ Елена Шаройкина была доверенным лицом Владимира Путина на выборах, поэтому не могла исполнять свои обязанности в палате. Открывая мероприятие, она рассказала, что вопросы об этой дороге поступали и в предвыборный штаб господина Путина, что показывает «остроту социальной проблемы». Общественница заверила собравшихся, что ситуацию «100% рассмотрят на более высоком уровне»; также госпожа Шаройкина не исключает возможности привлечения Генпрокуратуры. Вместе с тем она надеется, что решить вопрос удастся «все-таки без вмешательства президента».
В конце 2023 года администрация Королева опубликовала для общественного обсуждения предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) этого проекта (см. «Ъ» от 27 декабря 2023 года). «С учетом положений генплана развития городского округа создание альтернативного въезда возможно исключительно по землям национального парка “Лосиный Остров”. При этом на территории парка уже имеются технические дороги, которые при положительном решении об их использовании есть возможность задействовать после получения согласования и разработки соответствующего проекта», — говорилось в пояснительной записке. Проект ОВОС выполнило ФГБУ «ВНИИ Экология», которое занимается «научным и методическим обеспечением деятельности Минприроды России».
Первый замглавы администрации Королева Сергей Иванов настаивал, что проблема въезда в город существует несколько десятилетий. В 2014 году был расширен съезд на Пионерской улице, но ситуацию это не изменило: «Пробки образуются с 15:00 и создают проблемы и для федеральной трассы. Поэтому мы проработали вариант реконструкции уже существующей в нацпарке дороги». По его словам, во время общественного обсуждения в администрацию поступило 11 тыс. протоколов: в 4 тыс. были замечания и предложения, «в основном типовые», но остальные 7 тыс. не содержали претензий.
«Замечания поступали и из Москвы, и из Мытищ. Возможно, люди хотят больше знать, как это будет реализовано, не нанесет ли ущерб нацпарку», — предположил господин Иванов.
«Эта дорога, про реконструкцию которой говорят, — я там на лыжах в детстве вместе с дедом катался. Там и сейчас зимой лыжня, — вспомнил коренной королевец гидрогеолог Георгий Каваносян.— Это экотропа, а не реальная дорога. Для транспортного вопроса она ничего не решает сейчас и без полноценного строительства, а не реконструкции решить не сможет». Господин Каваносян уверен, что для улучшения транспортной ситуации необходимо переосмыслить планирование застройки города: «Сейчас в Королеве не строят новых предприятий, развивая его как наукоград. И население увеличивается за счет многоэтажного дешевого жилого строительства». По его словам, проект вызвал недовольство жителей, поскольку «им ясно, что отрезанную часть “Лосиного Острова” в итоге тоже застроят — и транспортные проблемы только усилятся».
Представитель Минприроды Артур Чертов заявил, что к ним до сих пор не поступала документация о согласовании расширения дорог нацпарка и вариантов трассировки, поэтому говорить об официальной позиции ведомства пока нельзя. «Все, что мы знаем, — дорога существовала там испокон веков и не противоречила природоохранному регламенту», — добавил он. Замминистра экологии Подмосковья Виталий Тюрин особо подчеркнул, что речь идет «только о капитальном ремонте дороги через “Лосиный Остров”, а не о строительстве новой». Ему задали вопрос, рассматривало ли ведомство альтернативные маршруты, и чиновник ответил: «Мы принимаем за основной вариант тот, который сейчас вызвал у всех острое недовольство и возмущение, но будем учитывать поступившие замечания».
Жители Королева регулярно выдвигают разнообразные варианты решения транспортной проблемы в городе. Так, во время дискуссии городские активисты предлагали проложить тоннель под нацпарком.
А член общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков довольно подробно представил трассировку, вообще не затрагивающую заповедную территорию. Однако такая дорога предполагает строительство железнодорожного путепровода, «что потребует дополнительных затрат, но действительно решит транспортную проблему». Также господин Янков заявил, что вариант от городских чиновников содержит существенные недостатки: «Два поворота на 90 градусов могут снижать пропускную способность дороги в четыре раза. А если изменять их на плавные повороты, то это уже определенно будут новое строительство и рубки, а не реконструкция». Еще эксперт указал, что в плане нет развязки при съезде с «Холмогоров»: «Это позволит использовать ее только в направлении области, а выехать по этой дороге на федеральную трассу будет нельзя. Хотя такой запрос тоже есть».
«Этот проект (через “Лосиный Остров”.— “Ъ”) люди отвергают в принципе, целиком. Какие тут можно учитывать замечания!» — возмутился эколог, член-корреспондент РАН Виктор Данилов-Данильян. По его словам, строительство дороги через нацпарк «потребует соблюдения экологических принципов на современном уровне». Например, придется устанавливать «сооружения, обеспечивающие возможность миграции животных» — и это «будет стоить дороже, чем прокладка даже более сложной дороги не по нацпарку».
Член-корреспондент РАН не верит, что чиновники согласятся на такое обременение проекта, они «хотят проложить обычную дорогу».
Его коллеги из научных институтов — орнитологи, дендрологи и зоологи — единогласно подтвердили, что строительство дороги через парк приведет к уменьшению биоразнообразия и нарушению естественного функционирования природной территории. Более того, дорога помешает «функции леса как природного механизма защиты здоровья человека, регуляции изменения климата и его последствий», добавила старший научный сотрудник центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН Анна Гераськина.
В конце встречи выступил председатель общественного совета Минприроды России, новый глава «ВНИИ Экология» Александр Закондырин (проект ОВОС был подготовлен еще при старом руководстве). Он заверил, что его учреждение уже не будет заниматься подготовкой ОВОС, а в мае общественный совет министерства обсудит проект дороги в рамках дискуссии о заповедных территориях. «Ситуация с транспортом на этом участке тяжелая, и ее надо решать, — признал господин Закондырин.— Но “Лосиный Остров” — это жемчужина отечественной заповедной системы, и ее надо сохранить».