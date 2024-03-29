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В Волгограде спасли 700-граммовую девочку

Малышка родилась с весом всего 700 граммов.

После двух месяцев борьбы врачей за жизнь волгоградки маму и дочку наконец выписали домой.

В конце прошлого года в перинатальный центр № 2 попала женщина в тяжелом состоянии. Медики решили провести операцию на 25-й неделе беременности — так можно было спасти и маму, и ребенка.

Девочка появилась на свет с аномально низким весом. Врачи долго выхаживали малышку, понадобились реанимационные мероприятия, респираторная поддержка и искусственная вентиляция легких.

28 марта мама вместе с ребенком поехала домой. Сотрудники медучреждения боролись за жизнь новорожденной 2 месяца, сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.