В Волгограде спасли 700-граммовую девочку

После двух месяцев борьбы врачей за жизнь волгоградки маму и дочку наконец выписали домой.
В конце прошлого года в перинатальный центр № 2 попала женщина в тяжелом состоянии. Медики решили провести операцию на 25-й неделе беременности — так можно было спасти и маму, и ребенка.
Девочка появилась на свет с аномально низким весом. Врачи долго выхаживали малышку, понадобились реанимационные мероприятия, респираторная поддержка и искусственная вентиляция легких.
28 марта мама вместе с ребенком поехала домой. Сотрудники медучреждения боролись за жизнь новорожденной 2 месяца, сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.