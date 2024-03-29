Какой сегодня праздник: 29 марта

На Мадагаскаре 29 марта отмечается как День памяти героев или День мучеников. Эта дата установлена в память о вооруженном восстании малагийского народа против французских колонизаторов в 1947 году. Восстание было подавлено колониальными властями в 1948 году. Через 10 лет колония получила независимость.