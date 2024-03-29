В России нашли замену импортным вакцинам Pfizer и Moderna

«В РТУ МИРЭА продолжается реализация уникального проекта, направленного на разработку липидных систем доставки для создания отечественных мРНК-вакцин. В перспективе это позволит не только существенно повысить качество профилактики распространения инфекционных заболеваний в России, но и применять эти технологии для создания препаратов для лечения онкозаболеваний», — рассказали в университете.
Там отметили, что разработка ведется в рамках стратегического проекта «Инновационные лекарства и инженерия здоровья» программы развития «Приоритет-2030» РТУ МИРЭА на 2021−2030 годы. Работа реализуется в сотрудничестве с Институтом химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого, НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава России.
В РТУ МИРЭА отметили, что успеху разработок во многом способствовал огромный фундаментальный задел: начиная с 2000-х годов в вузе проводились работы по дизайну и синтезу компонентов систем доставки и поиску наиболее эффективных носителей, которые могут переносить терапевтические нуклеиновые кислоты в клетку. В 2010-х годах ученым удалось синтезировать такие молекулы, при помощи которых был осуществлен транспорт различных нуклеиновых кислот в клетки в присутствии сыворотки: это самая простая имитация условий доставки в организм человека. В дальнейшем были проведены исследования на животных, которые показали эффективность и безопасность таких систем.
«Пандемия коронавируса и вывод на фармацевтический рынок зарубежных мРНК-вакцин, в которых молекула РНК заключена в липидную оболочку (Pfizer и Moderna), стимулировали российских ученых к использованию существовавших наработок для создания отечественных мРНК-вакцин. Нами разработаны несколько типов липосом, которые в настоящее время тестируются», ─ добавили в РТУ МИРЭА.
Отмечается, что в настоящее время ученые сфокусированы на вопросах технологичности производства разрабатываемых систем доставки и создании коммерческих образцов, после чего будет подготовлена необходимая техническая документация и зарегистрирован товарный знак. После трансфера технологий в производство объединенной команды биологов, химиков, технологов и медиков на рынке лекарственных средств появятся российские мРНК-вакцины.
«Работа наших ученых приобрела особое значение в связи с действиями недружественных стран в отношении России: отечественные разработки мРНК-вакцин имеют стратегическую важность для укрепления технологического суверенитета, в том числе в сфере здравоохранения», — заявил «Известиям» ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.
Ранее, 29 февраля, сообщалось, что Минздрав России зарегистрировал вакцину от коронавируса «Спутник V» с обновленным составом. Как уточнил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, регистрация позволила специалистам начать испытания обновленного препарата на подростках, так как для них обновленный «Спутник Лайт» не был зарегистрирован.