В России нашли замену импортным вакцинам Pfizer и Moderna

В РТУ МИРЭА отметили, что успеху разработок во многом способствовал огромный фундаментальный задел: начиная с 2000-х годов в вузе проводились работы по дизайну и синтезу компонентов систем доставки и поиску наиболее эффективных носителей, которые могут переносить терапевтические нуклеиновые кислоты в клетку. В 2010-х годах ученым удалось синтезировать такие молекулы, при помощи которых был осуществлен транспорт различных нуклеиновых кислот в клетки в присутствии сыворотки: это самая простая имитация условий доставки в организм человека. В дальнейшем были проведены исследования на животных, которые показали эффективность и безопасность таких систем.