Конституционный суд вступился за жертв домашнего насилия

Между тем вопросы к институту частного обвинения есть не только у адвокатов: в 2021 году с предложением перевести дела о домашнем насилии в категорию дел частно-публичного обвинения выступил Верховный суд (ВС). Как отмечалось в пояснительной записке к его законопроекту, в настоящее время частный порядок уголовного преследования не отвечает потребностям эффективной уголовно-правовой защиты прав и свобод человека, а также «не согласуется с политикой государства в области обеспечения безопасности личности». Однако в прошлом году Госдума отказалась рассматривать этот проект, а повторных попыток его внести ВС уже не делал. По словам источника «Ъ» в правительстве, инициативу заблокировало МВД, где были принципиально не согласны с таким подходом. В отзыве МВД на жалобу Галины Баскаковой в КС также отмечается, что частный порядок уголовного преследования обеспечивает скорейший доступ граждан к правосудию, а в деле заявительницы имел место «частный случай неполной реализации судом своих полномочий».