Конституционный суд вступился за жертв домашнего насилия

Поводом для проверки норм Уголовно-процессуального кодекса (УПК), регламентирующих порядок привлечения к ответственности за побои, стала жалоба москвички Галины Баскаковой, которая несколько лет страдала от издевательств со стороны бывшего мужа. Женщина много раз пыталась привлечь обидчика к уголовной ответственности, но полицейские отказывались это делать со ссылкой на то, что это дело частного обвинения, то есть рассматривать заявление потерпевшей должен непосредственно суд.
Однако и Бабушкинский райсуд Москвы не спешил это делать и несколько раз отклонял заявления госпожи Баскаковой под разными предлогами. Вышестоящие суды подтвердили обоснованность отказа — в частности, ссылаясь на то, что такие дела должны возбуждать органы дознания.
«Мы потратили больше двух лет, добиваясь возбуждения уголовного дела», — рассказала «Ъ» адвокат потерпевшей Мария Немова. Закон, отмечает она, сформулирован таким образом, что у судов и полиции появилась возможность бесконечно «футболить» обращения ее подзащитной. Это общая проблема для дел частного обвинения, указывает адвокат: они всегда возбуждаются с большим трудом, да и доказательства по ним должен собирать сам потерпевший.
В итоге в КС Галина Баскакова (ее интересы представляли юристы Консорциума женских неправительственных организаций) оспаривала несоответствие Конституции норм статей 20 (виды уголовного преследования), 31 (подсудность), 147 (возбуждение уголовного дела частного и частно-публичного обвинения) и 318 (возбуждение уголовного дела частного обвинения) УПК как не обеспечивающих эффективного расследования случаев домашнего насилия.
КС пришел к выводу, что эти нормы не противоречат Конституции. Как следует из постановления, проблема заключалась в том, что в 2018 году законодатель изменил подсудность дел частного обвинения в отношении побоев: от мировых судей их передали в ведение райсудов. При этом в УПК порядок производства по делам частного обвинения по-прежнему был установлен только для мировых судей, что и позволяет райсудам отказывать заявителям. Однако в системе действующего регулирования этот порядок распространяется и на райсуды, указал КС: иное приводило бы к невозможности производства по таким делам, оставляло жертв домашнего насилия без своевременной судебной защиты и создавало предпосылки для новых преступных посягательств. Возобновление уголовного преследования обидчика Галины Баскаковой уже невозможно в связи с истечением срока давности, но она имеет право на компенсацию, отмечается в постановлении КС.
Госпожа Баскакова не сможет воспользоваться разъяснением КС, зато у многих других пострадавших появится доступ к правосудию, надеется адвокат Мари Давтян, тоже представлявшая интересы заявительницы. «Мы опечалены лишь тем, что ставили перед КС вопрос о том, насколько в принципе допустимо частное обвинение по делам о домашнем насилии, — отмечает адвокат.— И вот на этот вопрос он ответа не дал».
Между тем вопросы к институту частного обвинения есть не только у адвокатов: в 2021 году с предложением перевести дела о домашнем насилии в категорию дел частно-публичного обвинения выступил Верховный суд (ВС). Как отмечалось в пояснительной записке к его законопроекту, в настоящее время частный порядок уголовного преследования не отвечает потребностям эффективной уголовно-правовой защиты прав и свобод человека, а также «не согласуется с политикой государства в области обеспечения безопасности личности». Однако в прошлом году Госдума отказалась рассматривать этот проект, а повторных попыток его внести ВС уже не делал. По словам источника «Ъ» в правительстве, инициативу заблокировало МВД, где были принципиально не согласны с таким подходом. В отзыве МВД на жалобу Галины Баскаковой в КС также отмечается, что частный порядок уголовного преследования обеспечивает скорейший доступ граждан к правосудию, а в деле заявительницы имел место «частный случай неполной реализации судом своих полномочий».