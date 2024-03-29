«В любом ракурсе прекрасен». Долгожитель Вася в 21 год учит жизни гостей Ленинградского зоопарка

В Ленинградском зоопарке рассказали об одном из самых фотогеничных и спокойных обитателей. Это самец серой неясыти, который также является одним из долгожителей зверинца.
«Нашему Васе 21 год», — написали в телеграм-канале зоопарка в четверг, 28 марта, под видео с неясытью. Камера Василия совсем не смущала, напротив, в какой-то момент он бросил пронзительный взгляд прямо в объектив.
По словам специалистов, присматривающих за Васей, он отлично ладит со всеми сотрудниками отдела, спокойно садится на руку и дает себя погладить, а иногда принимает участие в лекциях.
«Вася очень спокойный, поэтому вы часто могли видеть его на лекциях с демонстрацией животных», — написали в зверинце.
Еще одним долгожителем Ленинградского зоопарка является ночная обезьянка-дурукули по имени Инок. 15 марта зверьку исполнилось 30 лет. Это почтенный возраст для таких животных: обычно ночные обезьяны живут не больше 25 лет.