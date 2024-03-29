Что произошло в Иркутске в ночь на 29 марта 2024 года: последние новости

В Иркутске с 1 апреля стартует месячник по санитарной очистке города. Дороги и газоны будут расчищать от мусора, лавочки, урны и ограждения окрашивать. Также 20 апреля жителей пригласили на общегородской субботник. В нем принять участие может каждый, достаточно оставить заявку своей УК или администрации округа.