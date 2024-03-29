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Что произошло в Иркутске в ночь на 29 марта 2024 года: последние новости

Общегородской субботник пройдет в Иркутске 20 апреля.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске с 1 апреля стартует месячник по санитарной очистке города. Дороги и газоны будут расчищать от мусора, лавочки, урны и ограждения окрашивать. Также 20 апреля жителей пригласили на общегородской субботник. В нем принять участие может каждый, достаточно оставить заявку своей УК или администрации округа.

В Иркутске усилят меры против кибермошенничества, речь идет о борьбе с аферистами, которые действуют дистанционно. В последние годы количество преступлений, связанных с телефонными аферами, значительно возросло, причиняя ущерб на миллиарды рублей.

Четыре ледовые переправы закрылись в Иркутской области за сутки. Это ледовые переправы через реки Лена и Бирюса. Кроме того, установили дополнительные знаки и информационные аншлаги.