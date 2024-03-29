Небольшое потепление ожидается в Иркутской области 29 марта

После снегопада и сильного ветра в Приангарье постепенно приходит весеннее потепление. Снег на дорогах и крышах областной столицы тает под лучами мартовского солнца. Синоптики рассказали, чем удивит погода в Иркутске 29 марта 2024 года.
Погода в Иркутске 29 марта 2024 года
— По области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. В западных и южных районах местами небольшой мокрый снег, туман. Ветер северо-западный, северо-восточный 5−10 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура +4…-1 градус, а в низинах −6…-11 градусов. В Нижнеудинском районе +5…+10 градусов, — сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Погода в Иркутске 29 марта 2024 года будет без существенных осадков. Ветер северо-западный 5−10 м/с. Температура +1…+3 градуса.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что с 1 апреля в Иркутске пройдет месячник по санитарной очистке города.