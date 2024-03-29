Небольшое потепление ожидается в Иркутской области 29 марта

— По области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. В западных и южных районах местами небольшой мокрый снег, туман. Ветер северо-западный, северо-восточный 5−10 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура +4…-1 градус, а в низинах −6…-11 градусов. В Нижнеудинском районе +5…+10 градусов, — сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.