Мастер-классы от известных музыкантов пройдут в Хабаровске

— К этому проекту я шел долго. Эта тема — образование молодежи российской провинции — давно меня увлекает. Наша задача в том, чтобы выявить таланты на раннем этапе и помогать их развивать. Зачем? Мы живем в России, мы — патриоты, мы хотим быть лучше, — отметил народный артист СССР Юрий Башмет. Мастер-классы пройдут с 5 по 11 апреля С 5 по 11 апреля в Хабаровском краевом колледже искусств и детской музыкальной школе № 1. В программе — образовательные интенсивы по кларнету, фортепиано, флейте, саксофону, виолончели, скрипке, гитаре и другим инструментам. Активные участники мастер-классов в срок до 29 марта 2024 г. заполняют электронную заявку по ссылке .



Зрителям также можно присоединиться к образовательным интенсивам. Для этого тоже нужно подать заявку.



Напомним, С 6 по 12 апреля в Хабаровском крае пройдет одно из крупнейших культурных событий Дальнего Востока — XIII Международный музыкальный фестиваль под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета. В этом году в программе фестиваля именитый состав участников, в числе которых звезды из Молодежной оперной программы Большого театра России — Максим Лисин, Альбина Тонких и Анна Юркус, а также инструменталисты Михаил Безносов, Ксения Башмет, Сергей Давыдченко, Даниил Коган и Валерия Абрамова.