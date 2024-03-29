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Зонтики, настало ваше время: 29 марта в Новосибирске пройдет дождь

29 марта в Новосибирске будет дождь.

Сейчас в Ричмонде: +10° 2 м/с 66% 755 мм рт. ст. +10°
Источник: Комсомольская правда

Время доставать зонты, потому что день сегодня обещает быть дождливым. В ночь на 29 марта синоптики прогнозировали −1…+1 градус, а днём до +5…+7.

— Будет облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой, местами умеренный дождь. Порывы юго-западного ветра усилятся до 17 метров в секунду, — сообщают синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.

По области ночью похолодает до −3…+2, днём уже потеплеет до +3…+8. Пройдет дождь, ночью с мокрым снегом, по северо-востоку преимущественно без осадков. В отдельных районах гололед, днем местами грозы.