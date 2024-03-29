Зонтики, настало ваше время: 29 марта в Новосибирске пройдет дождь

Время доставать зонты, потому что день сегодня обещает быть дождливым. В ночь на 29 марта синоптики прогнозировали −1…+1 градус, а днём до +5…+7.
— Будет облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой, местами умеренный дождь. Порывы юго-западного ветра усилятся до 17 метров в секунду, — сообщают синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.
По области ночью похолодает до −3…+2, днём уже потеплеет до +3…+8. Пройдет дождь, ночью с мокрым снегом, по северо-востоку преимущественно без осадков. В отдельных районах гололед, днем местами грозы.