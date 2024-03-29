Двое игроков хабаровского «Амура» продлили контракт с клубом

Двое игроков хабаровского ХК «Амур» подписали новые контракты с клубом. Односторонние соглашения будут иметь срок действия до конца следующего сезона.
Первым продлил договор защитник Александр Брынцев, для которого сезон в «Амуре» станет вторым по счёту. Он сыграл 523 матча в регулярных чемпионатах КХЛ и 19 в плей-офф, а также стал вторым по результативности среди «тигров» после Дмитрия Шевченко.
«Важная суперспособность Брыни — умение блокировать броски. За регулярку у него их 139, он входит в топ-10 всей КХЛ по этому показателю», — рассказали в хоккейном клубе.
Также за хабаровчан продолжит выступать защитник из Москвы Евгений Кулик, который играет в «Амуре» уже третий сезон. Всего у спортсмена — 490 матчей в регулярном чемпионате и 49 в плей-офф.