Двое игроков хабаровского «Амура» продлили контракт с клубом

Первым продлил договор защитник Александр Брынцев, для которого сезон в «Амуре» станет вторым по счёту. Он сыграл 523 матча в регулярных чемпионатах КХЛ и 19 в плей-офф, а также стал вторым по результативности среди «тигров» после Дмитрия Шевченко.