Tele2: в 2023 году турпоток в Приморье вырос на четверть

Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировал, каким был туристический трафик в Приморье в 2023 году. Исследование на основе больших данных показало, что число клиентов компании, посетивших край в прошлом году, увеличилось на 25% год к году, в том числе на 28% выросло количество отдыхающих с детьми. Оператор заблаговременно прокачал сеть, обеспечив путешественников быстрым мобильным интернетом в столице региона и популярных туристических локациях.
Приморский край ежегодно притягивает путешественников с разных уголков страны природными, культурными и историческими достопримечательностями. По данным геоаналитической платформы Big Data Tele2, в 2023 году регион посетило на 25% клиентов компании больше, чем годом ранее. Четверть гостей приезжали в Приморский край как классические туристы, также в числе популярных целей посещения — деловые визиты и поездки к родственникам.
Средний возраст отдыхающих составил 35−44 года. Более четверти всех посетителей приезжали в регион вместе с детьми, по сравнению с прошлым годом их число в 2023 году выросло почти на треть.
Приморский край для своих путешествий традиционно выбирали москвичи — 10% отдыхающих. Еще 15% прибыли из Сахалинской и Иркутской областей. Сами приморцы часто ездили в Иркутскую область и регионы Дальнего Востока.
Шавкат Ташходжаев, директор приморского филиала Tele2:
«Для того чтобы нашим клиентам было комфортно путешествовать по Приморью, мы непрерывно улучшаем качество связи. Например, сейчас мы завершаем первый этап рефарминга во Владивостоке, благодаря которому скорость мобильного интернета в столице края уже выросла в среднем на 34%. В фокусе нашего постоянного внимания — туристические локации на территории всего края. Неважно, какой отдых выбирают наши клиенты — активный или спокойный, длительные поездки или туры выходного дня — качество связи всегда в приоритете».