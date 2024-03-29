Tele2: в 2023 году турпоток в Приморье вырос на четверть

«Для того чтобы нашим клиентам было комфортно путешествовать по Приморью, мы непрерывно улучшаем качество связи. Например, сейчас мы завершаем первый этап рефарминга во Владивостоке, благодаря которому скорость мобильного интернета в столице края уже выросла в среднем на 34%. В фокусе нашего постоянного внимания — туристические локации на территории всего края. Неважно, какой отдых выбирают наши клиенты — активный или спокойный, длительные поездки или туры выходного дня — качество связи всегда в приоритете».