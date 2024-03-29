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Последние выходные марта в Красноярске будут теплыми и пасмурными

Самая высокая температура воздуха ожидается в субботу.

Сейчас в Ричмонде: +10° 2 м/с 66% 755 мм рт. ст. +10°
Источник: РИА "Новости"

В конце этой недели в Красноярск придет долгожданное потепление, однако погода будет пасмурной, временами — с осадками.

По прогнозам синоптиков, в пятницу, 29 марта, ожидается +4, +6 °C, облачность с прояснениями, небольшой дождь и ветер юго-восточный 5−10 м/с.

В ночь на субботу будет около +3 °C, а днем воздух прогреется до +9, +11 °C, что на 6 выше средних многолетних значений. Небо будет затянуто облаками, пройдет слабый дождь.

В ночь на воскресенье тоже прогнозируется +3 °C, а днем — до +5 °C. В последний день марта усилится западный ветер — возможны порывы до 12−15 м/с. В остальном погода не изменится.

Атмосферное давление весь уик-энд будет в пределах нормы.

В ночь на понедельник температура воздуха в краевом центре опустится до 0, но в первые дни апреля снова станет плюсовой.