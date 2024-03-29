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Красноярский губернатор исполнил мечту многодетной семьи из Минусинска об автомобиле (видео)

Многодетной семье из Минусинска Красноярского края подарили обещанный в прошлом году вместительный автомобиль.

Источник: Правительство Красноярского края

Об этом в своих соцсетях накануне сообщил губернатор Михаил Котюков:

«Сегодня сбылась мечта большой семьи Самойловых из Минусинска. У Вадима и Елены девять детей. Семья активная, поэтому без автомобиля, который вместил бы сразу всех, бывает сложно. Выехать куда-то вместе — непростая задача. Обещал во время декабрьского приема помочь решить этот вопрос. Нашли такую возможность, и сегодня супруги получили ключи от новой “ГАЗели”. Надеюсь, что в Год семьи Вадим и Елена смогут чаще радовать своих детей совместными путешествиями по краю. Говорят, что первым пунктом будет красноярский зоопарк».

Отметим, семья Самойловых — обладатель знака «Материнская слава». Дети Вадима и Елены занимаются спортом и музыкой, старшие дочки даже выступают в консерватории. Ребята-школьники учатся на «отлично».