Красноярский губернатор исполнил мечту многодетной семьи из Минусинска об автомобиле (видео)

«Сегодня сбылась мечта большой семьи Самойловых из Минусинска. У Вадима и Елены девять детей. Семья активная, поэтому без автомобиля, который вместил бы сразу всех, бывает сложно. Выехать куда-то вместе — непростая задача. Обещал во время декабрьского приема помочь решить этот вопрос. Нашли такую возможность, и сегодня супруги получили ключи от новой “ГАЗели”. Надеюсь, что в Год семьи Вадим и Елена смогут чаще радовать своих детей совместными путешествиями по краю. Говорят, что первым пунктом будет красноярский зоопарк».