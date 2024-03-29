Трогает лапкой и смущается: юная хищница стала моделью в Приморье

По словам специалистов, сразу несколько камер могли смутить девочку: к такому вниманию она еще не привыкла. Вероятно, именно поэтому она начала исследовать территорию. Чтобы удостовериться в собственной безопасности, хищница потрогала фотоловушку лапкой. В ответ несколько устройств начали перемигиваться, реагируя на ее присутствие.