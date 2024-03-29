Необычный продукт на полках супермаркета «свел с ума» жителей Приморья

Жители города Артем в Приморском крае были недовольны необычным товаром, который обнаружили на полках местного супермаркета: собачьим жиром. Об этом очевидцы рассказали в Telegram-канале «НОВОСТИ АРТЕМА + приморье» (18+), сообщает ИА PrimaMedia.
Как уточнили местные жители, в продаже они обнаружили стеклянные бутылки объемом 250 мл с этикеткой «Собачий жир. Натуральный продукт 100% очищенный». Судя по информации на упаковке, продукт производят в Барнауле на заводе медпрепаратов. Цена за такой товар составляет 565 рублей.
В комментариях к новости некоторые подписчики отметили, что собачий жир традиционно используется народной медициной для лечения последствий туберкулеза. Однако другие комментаторы высказались с сомнением относительно этого утверждения.
«Реальные факты и здравый смысл подсказывают, что польза собачьего жира при туберкулезе — это миф», «Мне кажется, что этот жир скорее является плацебо для людей с туберкулезом», «Какая-то странность у тех, кто приобретает такой товар, с ума сойти», — прозвучали различные мнения подписчиков канала.