Необычный продукт на полках супермаркета «свел с ума» жителей Приморья

«Реальные факты и здравый смысл подсказывают, что польза собачьего жира при туберкулезе — это миф», «Мне кажется, что этот жир скорее является плацебо для людей с туберкулезом», «Какая-то странность у тех, кто приобретает такой товар, с ума сойти», — прозвучали различные мнения подписчиков канала.