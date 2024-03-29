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Активные выходные ждут жителей Хабаровского края

Спортивные мероприятия начнутся с вечера 29 марта.

Источник: Комсомольская правда

Предстоящие выходные обещают быть насыщенными и активными для жителей Хабаровского края. По инициативе губернатора Михаила Дегтярева в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» и президентского нацпроекта «Демография» организованы спортивные мероприятия, направленные на поощрение здорового образа жизни и физической активности. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Так, 29 марта в «Платинум арене» пройдет автограф-сессия с участием игроков хоккейного клуба «Амур». Егор Коршков, Александр Хохлачев и Кэмерон Ли сфотографируются со всеми желающими и распишутся на атрибутике. Начало мероприятия в 18 часов.

30 марта в 11 часов начнется XII сезон еженедельной акции «Шаги здоровья». Торжественное открытие мероприятия запланировано на летней эстраде краевого парка имени Н. Н. Муравьева-Амурского. Участников ждет оздоровительная зарядка и рассказ о профилактике туберкулеза и других заболеваний легких.

30 марта в Комсомольске начнется чемпионат Хабаровского края по прыжкам на батуте. Соревнования пройдут в Центре сложнокоординационных видов спорта. Открытие запланировано на 11 часов.

В субботу фанаты имеют возможность встретиться с игроками ХК «СКА-Нефтяника» на автограф-сессии. Встреча с Дмитрием Сидоровым, Семеном Чупиным и Валерием Ивкиным запланирована на 13 часов в Арене «Ерофей». В этот день также будут присутствовать группа поддержки клуба и маскот Жорка.

31 марта пройдет традиционный ЛОТ-марафон по лыжным гонкам «Мяо-Чан». Для предварительной регистрации нужно звонить по номеру 8 914−162−67−28. Начало мероприятия в 10 часов. Старты пройдут на прилегающей территории МОУ СОШ поселка Горный.

1 апреля в Хабаровске состоится Первенство Дальнего Востока по теннису. Соревнования пройдут на кортах ТРЦ «Стрелка». Начало игр в 12:00.

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