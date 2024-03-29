Активные выходные ждут жителей Хабаровского края

В субботу фанаты имеют возможность встретиться с игроками ХК «СКА-Нефтяника» на автограф-сессии. Встреча с Дмитрием Сидоровым, Семеном Чупиным и Валерием Ивкиным запланирована на 13 часов в Арене «Ерофей». В этот день также будут присутствовать группа поддержки клуба и маскот Жорка.