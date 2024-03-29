Сначала получите разрешение: что нужно знать о весенней охоте в Хабаровском крае

Уже в апреле жители Хабаровского края смогут отправиться на охоту. Сезон начнется во второй половине месяца, но в разных районах будут действовать отдельные сроки. Рассказываем, когда и где можно будет охотиться в Хабаровском крае весной 2024 года.
НА КОГО МОЖНО ОХОТИТЬСЯ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ ВЕСНОЙ 2024 ГОДА
До начала сезона охоты в Хабаровском крае в 2024 году осталось две недели. В середине апреля можно будет выходить на водоплавающую и боровую дичь. Но любителям этого промысла стоит помнить, на кого можно охотиться в Хабаровском крае. В регионе разрешено добывать:
— самцов глухарей на току с подхода;
— на токующих самцов тетеревов из укрытия;
— на вальдшнепов на вечерней тяге;
— на селезней уток из укрытия с подсадной уткой, чучелами и манком;
— на гусей и казарок из укрытия с чучелами, профилями, манными гусями, манком.
СРОКИ ОХОТЫ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ В 2024 ГОДУ
Начало сезона весенней охоты в Хабаровском крае на водоплавающую и боровую дичь запланировано на 15 апреля. А продлится он до 22 мая. Но в каждом районе будут действовать свои сроки охоты.
СЕЗОН ОХОТЫ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ ВЕСНОЙ 2024 ГОДА: ГДЕ ОХОТИТЬСЯ
Первыми выйти на охоту в Хабаровском крае смогут жители трех районов — Бикинского, Вяземского и имени Лазо. Здесь сезон продлится с 15 по 24 апреля.
В Хабаровском районе охота на водоплавающую дичь будет разрешена с 23 апреля по 2 мая, а на боровую — с 17 по 26 апреля.
С 24 апреля по 3 мая можно добывать боровую дичь в Ванинском, Верхнебуреинском, Николаевском, Советско-Гаванском, Ульчском и районе имени Полины Осипенко. А вот на водоплавающих выходить можно будет только в период с 5 по 14 мая.
В Комсомольском, Амурском, Нанайском и Солнечном районах сезон откроется 17 апреля. С этой даты можно будет добывать боровую дичь вплоть до 26 апреля. А с 29 апреля по 8 мая — водоплавающую дичь.
Этой весной последними на охоту отправятся жители Аяно-Майского, Охотского и Тугуро-Чумиканского районов. У них сезон продлится с 13 по 22 мая.
ЧТО ЗАПРЕЩЕНО ВО ВРЕМЯ ВЕСЕННЕЙ ОХОТЫ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
Помимо разрешенной к отлову дичи есть и запрещенные. Так, во время весеннего сезона в Хабаровском крае нельзя охотится:
— на вальдшнепа на утренней тяге;
— с подхода, кроме глухаря на току;
— с собаками и ловчими птицами, кроме применения подружейных собак для поиска раненой и подачи добытой пернатой дичи.
КАК ПОЛУЧИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ НА ОХОТУ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
Чтобы получить разрешение на охоту в Хабаровском крае, нужно обратиться в региональное министерство природных ресурсов. Также можно подать заявление на портале госуслуг или в МФЦ. Документы принимаются не ранее чем за 15 календарных дней до дня начала сроков охоты.
Вместе с подачей заявления нужно будет оплатить госпошлину. Сотрудники ведомства, выдающего документы, подскажут реквизиты и сумму платежа.