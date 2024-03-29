Сначала получите разрешение: что нужно знать о весенней охоте в Хабаровском крае

До начала сезона охоты в Хабаровском крае в 2024 году осталось две недели. В середине апреля можно будет выходить на водоплавающую и боровую дичь. Но любителям этого промысла стоит помнить, на кого можно охотиться в Хабаровском крае. В регионе разрешено добывать: