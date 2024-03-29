Игорь Кобзев предложил Владимиру Путину вернуть аэропорт Иркутска государству

Кроме того, губернатор Приангарья сообщает в своем телеграм-канале о том, что планируется воплощать проект «Волшебный Байкал». В проект включили две локации. Байкальск с особой экономической зоной туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала» и «Байкальская слобода» в районе Тальцов.