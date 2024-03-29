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Игорь Кобзев предложил Владимиру Путину вернуть аэропорт Иркутска государству

Это будет способствовать усилению кооперации по программе самолета МС-21.

Источник: Комсомольская правда

Совещание по развитию федеральных круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал» прошло под председательством президента России Владимира Путина. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев предложил президенту вернуть аэропорт Иркутска в федеральную собственность.

— Государственная корпорация «Ростех» выразила готовность развивать авиационный узел Иркутска. Это будет способствовать усилению кооперации по программе самолета МС-21 и формированию кластера авиационной отрасли, — говорит глава региона.

Кроме того, губернатор Приангарья сообщает в своем телеграм-канале о том, что планируется воплощать проект «Волшебный Байкал». В проект включили две локации. Байкальск с особой экономической зоной туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала» и «Байкальская слобода» в районе Тальцов.

Будет создано 5 400 номеров. Это увеличит туристический поток более чем на 1,4 млн туристов в год.

В Байкальске планируется создать благоустроенную набережную, парки, центр тропостроения. А в районе Тальцов — открыть курорт на 3 500 номеров. Реализация проекта займет девять лет.