Игорь Кобзев предложил Владимиру Путину вернуть аэропорт Иркутска государству

Совещание по развитию федеральных круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал» прошло под председательством президента России Владимира Путина. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев предложил президенту вернуть аэропорт Иркутска в федеральную собственность.
— Государственная корпорация «Ростех» выразила готовность развивать авиационный узел Иркутска. Это будет способствовать усилению кооперации по программе самолета МС-21 и формированию кластера авиационной отрасли, — говорит глава региона.
Кроме того, губернатор Приангарья сообщает в своем телеграм-канале о том, что планируется воплощать проект «Волшебный Байкал». В проект включили две локации. Байкальск с особой экономической зоной туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала» и «Байкальская слобода» в районе Тальцов.
В Байкальске планируется создать благоустроенную набережную, парки, центр тропостроения. А в районе Тальцов — открыть курорт на 3 500 номеров. Реализация проекта займет девять лет.