Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как жителям частных домов противостоять паводкам?

Ответили в МЧС.

Источник: РИА "Новости"

По прогнозам синоптиков, первые паводки в Красноярском крае начнутся в конце марта — начале апреля. Поэтому готовиться к этому сложному периоду следует заблаго­временно.

"Поскольку первый этап паводкового периода предшествует вскрытию рек, от подтопления страдают дома, находящиеся рядом с ними и в низинах. Именно их жителям следует минимизировать ущерб, который может нанес­ти стихия. Лучше уже сейчас очистить от снега придомовую территорию, вывезти мусор. Обязательно прочистить водоотводные каналы и стоки, достать заготовки из погребов.

В домах нужно поднять имущество выше пола. На случай эвакуации следует подготовить папку с документами и пакет с ценными вещами. В связи с повышением температуры первые подтопления могут случиться уже сейчас. В таких случаях необходимо сразу же звонить по телефону 112", — советует специалист пресс-службы ГУ МЧС России по Красноярскому краю Евгений Корочевский.

МЧС