Как жителям частных домов противостоять паводкам?

"Поскольку первый этап паводкового периода предшествует вскрытию рек, от подтопления страдают дома, находящиеся рядом с ними и в низинах. Именно их жителям следует минимизировать ущерб, который может нанес­ти стихия. Лучше уже сейчас очистить от снега придомовую территорию, вывезти мусор. Обязательно прочистить водоотводные каналы и стоки, достать заготовки из погребов.