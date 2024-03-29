Как жителям частных домов противостоять паводкам?

По прогнозам синоптиков, первые паводки в Красноярском крае начнутся в конце марта — начале апреля. Поэтому готовиться к этому сложному периоду следует заблаговременно.
"Поскольку первый этап паводкового периода предшествует вскрытию рек, от подтопления страдают дома, находящиеся рядом с ними и в низинах. Именно их жителям следует минимизировать ущерб, который может нанести стихия. Лучше уже сейчас очистить от снега придомовую территорию, вывезти мусор. Обязательно прочистить водоотводные каналы и стоки, достать заготовки из погребов.
В домах нужно поднять имущество выше пола. На случай эвакуации следует подготовить папку с документами и пакет с ценными вещами. В связи с повышением температуры первые подтопления могут случиться уже сейчас. В таких случаях необходимо сразу же звонить по телефону 112", — советует специалист пресс-службы ГУ МЧС России по Красноярскому краю Евгений Корочевский.