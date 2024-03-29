О долгах расскажет «Полина». Как ИИ помогает приставам?

Сколько дорожных штрафов накопили жители Хабаровского края и ЕАО? Какие меры ждут неплательщиков алиментов? Какие вопросы способен помочь решить голосовой помощник ведомства на основе искусственного интеллекта — «Полина»?
На эти и другие вопросы ответил руководитель Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, главный судебный пристав Хабаровского края Анатолий Касьяненко.
Дорожные штрафы и помощь с лекарствами
— Анатолий Анатольевич, сколько штрафов за нарушение правил дорожного движения взыскано Главным управлением за 2023 год?
— Исполнено свыше 107 тысяч постановлений по штрафам Госавтоинспекции, благодаря чему с граждан, нарушивших правила дорожного движения, взыскано более 104 миллионов рублей.
Особое внимание уделяется взысканию штрафов, наложенных на нарушивших правила дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения. С них взыскано порядка 57 миллионов рублей.
— Подскажите, сколько граждан было обеспечено лекарствами в течение 2023 года?
— Исполнительные производства об обеспечении граждан, в том числе детей, лекарственными препаратами относятся к приоритетной и социально значимой категории производств, находящихся на исполнении в Федеральной службе судебных приставов.
В связи с тем, что от своевременного исполнения решений судов зависят жизнь и здоровье граждан, судебные приставы в ходе исполнения решений судов оперативно применяют весь комплекс мер принудительного характера, предусмотренный законодательством об исполнительном производстве.
В 2023 году в результате принятых судебными приставами Хабаровского края и Еврейской автономной области мер в рамках 118 исполнительных производств граждане обеспечены жизненно необходимыми лекарственными препаратами.
В тюрьму за долг
— Вопрос взыскания алиментных платежей также всегда актуален. Подскажите, сколько удалось взыскать с должников по алиментам в ушедшем году?
— В 2023 году судебными приставами взыскано и перечислено взыскателям на содержание несовершеннолетних детей свыше 985 миллионов рублей, что на 325 миллионов рублей больше чем в 2022 году.
Стоит отметить, что данная категория исполнительных производств находится у руководства Главного управления на особом контроле. Мной лично еженедельно проводятся личные приёмы граждан по вопросам взыскания алиментных платежей.
— Какую сумму долга должен накопить гражданин, сколько не выплачивать, чтобы привлекли к уголовной ответственности, к примеру, за неуплату алиментов?
— Сумма долга, при которой должник подлежит привлечению к уголовной ответственности, законодательством не установлена.
Должник может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ в случае уклонения от исполнения требований исполнительного документа о взыскании алиментов, будучи подвергнутым административному наказанию по основаниям, предусмотренным ст. 5.35.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
В 2023 году дознавателями структурных подразделений Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено 1660 административных и 718 уголовных дел в отношении неплательщиков алиментов.
Привлечение к административной и уголовной ответственности является очень действенной мерой. В частности, в области взыскания алиментных платежей. Есть случаи, когда граждане, лишённые родительских прав, после привлечения к административной и уголовной ответственности пересматривают свои взгляды, меняют образ жизни и делают всё возможное, чтобы восстановить родительские права и вернуть детей.
Штраф за назойливость
— Часто ли к Вам поступают обращения от граждан на действия коллекторов?
— В истекшем году сотрудниками отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, Главного управления рассмотрено более 250 обращений граждан, касающихся возврата просроченной задолженности.
По результатам их рассмотрения возбуждено 47 административных дел по ст. 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях («Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности»), которые рассмотрены с назначением виновным штрафов в размере от 25 до 150 тысяч рублей.
Общая сумма административных штрафов, к которым подвергнуты правонарушители в 2023 году составляет около 2 500 000 рублей, что почти на 600 000 рублей больше, чем в 2022 году.
Стоит отметить, что с 1 февраля 2024 года вступил в законную силу Федеральный закон № 467 «О внесении изменений в Федеральный закон “О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”.
Теперь кредитные и микрофинансовые организации, осуществляющие возврат просроченной задолженности, попадают под контроль ФССП России.
Перечень этих организаций будет формироваться автоматически в рамках взаимодействия с Центральным банком Российской Федерации и размещаться на официальном сайте ФССП России.
В настоящее время кредитные и микрофинансовые организации обязаны вести аудиозаписи телефонных разговоров и личных встреч с должниками, в том числе и разговоров с использованием «роботов» для взаимодействия с должниками, которые будут храниться в течение трех лет.
До начала общения с должником кредитные и микрофинансовые организации должны уведомить ФССП России о начале взаимодействия, подтвердив при этом наличие технического оснащения для осуществления записей разговоров.
Для данных организаций будет также установлен запрет на общение с должниками во время предоставленных им кредитных каникул.
В рамках установленной компетенции должностные лица Службы наделены правом проводить в отношении всех категорий подконтрольных юридических лиц профилактические и контрольно-надзорные мероприятия, вносить предписания об устранении выявленных нарушений, предостережения, а также привлекать к административной ответственности, предусмотренной ст. 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Кроме того, в отношении подконтрольных субъектов Служба наделена полномочиями по ограничению в использовании отдельных способов взаимодействия с должниками и третьими лицами.
— Одно из направлений работы судебных приставов — обеспечение безопасности в судах. Каких результатов достигло Главное управление в этом направлении?
— Основными задачами, возложенными на судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов (судебные приставы по ОУПДС), являются обеспечение безопасности судей, присяжных заседателей и иных участников судебного процесса в судах, а также обеспечение безопасности судебных приставов-исполнителей при исполнении ими служебных обязанностей, в том числе при совершении исполнительных действий.
Кроме вышеуказанных функций судебные приставы по ОУПДС выполняют ещё одну важную задачу — это охрана зданий, помещений судов. Задача выполнена — происшествий в зданиях и помещениях судов, судебных участков мировых судей в отношении участников судебных процессов и судей не допущено.
В истекшем году судебными приставами по ОУПДС во время исполнения ими служебных обязанностей было выявлено 1815 административных правонарушений, совершённых гражданами.
В 2023 году жители Хабаровского края и Еврейской автономной области пытались пронести в суды более 3000 различных запрещенных предметов, все попытки проноса были своевременно пресечены судебными приставами по ОУПДС, что позволило не допустить возникновения чрезвычайных происшествий в ходе судебных процессов.
Поможет «Полина»
— Сегодня повсеместно внедряют современные технологии. Как с этим обстоят дела у Федеральной службы судебных приставов?
— Сегодня в Службе существует достаточно большое количество сервисов, позволяющих облегчить взаимодействие граждан и судебных приставов.
Например, в настоящий момент реализован проект, связанный с внедрением технологий искусственного интеллекта и системой дистанционного обслуживания граждан.
В центре телефонного обслуживания ФССП России на номере 8 800 303 0000 доступна автоматическая обработка вызова с помощью голосового бота.
Голосовой бот предоставит обратившимся гражданам информацию о наличии возбужденных исполнительных производств, о наложении ареста на имущество и банковские счета, а также о наложении ограничений на регистрационные действия с имуществом.
Кроме того, голосовой помощник сможет подсказать гражданам информацию об ограничении выезда за пределы Российской Федерации, о движении денежных средств и реквизитах для оплаты задолженности.
По запросам абонентов возможно предоставление информации о порядке личного приема судебных приставов-исполнителей и начальников отделов, режиме работы территориальных органов ФССП России, а также сведений о государственных услугах, предоставляемых ведомством.
Граждане и представители юридических лиц могут дистанционно исполнить свои финансовые обязательства с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств», размещенного на интернет-сайте ГУФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области: r27.fssp.gov.ru/. Электронный сервис в режиме реального времени позволяет узнать о долгах, а также выбрать удобный способ оплаты.
Наша деятельность продолжает оставаться открытой и прозрачной. С начала текущего года после успешной апробации ФССП России на базе группы телефонного обслуживания Главного управления в тестовом режиме начал функционировать специализированный комплекс для автоматизированной обработки голосовых обращений граждан, работающий на основе искусственного интеллекта — робот с именем «Полина».
С помощью данного сервиса граждане могут более оперативно получать от нас нужные сведения, позвонив в рабочее время по номеру телефона 8 (4212) 39 96 31. Хотел бы отметить, что голосовой помощник «Полина» успешно показывает свою эффективность, разрешая каждое второе обращение от граждан, а их с начала года поступило более 2,5 тысяч.
Сохраняя минимум
— Должники имеют право на сохранение прожиточного минимума. Сколько жителей Хабаровского края и Еврейской автономной области воспользовались им в прошлом году?
— В 2023 году 7872 должника смогли воспользоваться правом сохранения прожиточного минимума с момента вступления в силу закона о неприкосновенности части денежных средств по исполнительным производствам.
Подать заявление о неприкосновенности части денежных средств в рамках исполнительного производства граждане могут с помощью сервиса подачи ходатайств в ФССП России на портале Госуслуг www.gosuslugi.ru/600367/1/form. Также заявители могут обратиться к помощи робота Макса, указав «прожиточный минимум» и интерактивный помощник предложит заполнить заявление.
Для подачи заявления должникам необходимо указать реквизиты банковского счета, на котором необходимо сохранять денежные средства в размере прожиточного минимума, наименование и адрес банка. Кроме этого следует указать социальную категорию, к которой он относится, например: трудоспособный гражданин или пенсионер.
К заявлению необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие ежемесячного дохода. Если у должника на содержании имеется родственник-инвалид или лица, находящиеся на иждивении, гражданин вправе обратиться в суд для увеличения размера защищенной от взыскания суммы. При наличии решения суда об увеличении размера сохраняемой суммы его необходимо приложить к заявлению.
Воспользоваться правом на ежемесячное сохранение прожиточного минимума смогут не все должники. Такое право не применяется по исполнительным документам, содержащим требования о взыскании алиментов, о возмещении вреда, причиненного здоровью и в связи со смертью кормильца, а также о возмещении ущерба, причиненного преступлением.