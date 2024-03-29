О долгах расскажет «Полина». Как ИИ помогает приставам?

Воспользоваться правом на ежемесячное сохранение прожиточного минимума смогут не все должники. Такое право не применяется по исполнительным документам, содержащим требования о взыскании алиментов, о возмещении вреда, причиненного здоровью и в связи со смертью кормильца, а также о возмещении ущерба, причиненного преступлением.