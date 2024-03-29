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В Иркутске спасли девочку, родившуюся с экстремально низким весом в 320 граммов

Специалисты минздрава Иркутской области рассказали историю ребенка, вес которого при рождении в перинатальном центре был минимальным за всю историю отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных.

Источник: Российская газета

Маленькой жительнице Приангарья, родившейся с весом в 320 граммов, сейчас исполнилось два года. «Она ходит и разговаривает, ведет себя активно», — заверили в министерстве здравоохранения.

По информации ведомства, 36-летняя пациентка поступила в иркутскую клинику с первой беременностью — на 22 неделе у будущей мамы появились симптомы почечной недостаточности. Врачи, которые позже буквально сотворили чудо, выхаживая мать и дитя, приняли решение о родоразрешении.

После рождения дочери женщина прошла специальный дополнительный курс лечения, а малышка провела в больнице первые полгода жизни. Сейчас они обе здоровы и счастливы.

Справка

В перинатальном центре региона ежегодно рождаются три-четыре ребенка весом меньше половины килограмма, уточнили в минздраве.

здоровье