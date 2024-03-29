В Иркутске спасли девочку, родившуюся с экстремально низким весом в 320 граммов

По информации ведомства, 36-летняя пациентка поступила в иркутскую клинику с первой беременностью — на 22 неделе у будущей мамы появились симптомы почечной недостаточности. Врачи, которые позже буквально сотворили чудо, выхаживая мать и дитя, приняли решение о родоразрешении.