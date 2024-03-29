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Пингвиненка Гумбольдта знакомят с сородичами в Новосибирском зоопарке

Пингвиненка перевели в общий вольер, но сделали ему загородку.

Источник: Новосибирский зоопарк

В Новосибирском зоопарке в январе родился пингвиненок Гумбольдта. Малыша выкармливают искусственно. Спустя два месяца его стали знакомить с сородичами.

Зоологи знакомят малыша с другими пингвинами постепенно, поскольку его пока воспринимают как чужака. Пингвиненка перевели в общий вольер, но сделали ему загородку, чтобы он с сородичами слышали друг друга. Когда его выпускают погулять со всеми, то все взрослые пингвины собираются вокруг него.

Сейчас малыш уже ест кусочками. Его кормят три раза в день. Пингвиненок весит 2 кг, на его крыльях только начали появляться перья.

Напомним, фламинго из Новосибирского зоопарка впервые прогулялись после зимы.

флора и фауна