Пингвиненка Гумбольдта знакомят с сородичами в Новосибирском зоопарке

В Новосибирском зоопарке в январе родился пингвиненок Гумбольдта. Малыша выкармливают искусственно. Спустя два месяца его стали знакомить с сородичами.
Зоологи знакомят малыша с другими пингвинами постепенно, поскольку его пока воспринимают как чужака. Пингвиненка перевели в общий вольер, но сделали ему загородку, чтобы он с сородичами слышали друг друга. Когда его выпускают погулять со всеми, то все взрослые пингвины собираются вокруг него.
Сейчас малыш уже ест кусочками. Его кормят три раза в день. Пингвиненок весит 2 кг, на его крыльях только начали появляться перья.
Напомним, фламинго из Новосибирского зоопарка впервые прогулялись после зимы.