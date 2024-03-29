Пингвиненка Гумбольдта знакомят с сородичами в Новосибирском зоопарке

Зоологи знакомят малыша с другими пингвинами постепенно, поскольку его пока воспринимают как чужака. Пингвиненка перевели в общий вольер, но сделали ему загородку, чтобы он с сородичами слышали друг друга. Когда его выпускают погулять со всеми, то все взрослые пингвины собираются вокруг него.